Havaların soğumasıyla kronikleşen rahatsızlıklarda hangi tür bitkilerin kullanıldığıyla ilgili önerilerde bulunan Gönül Poyraz, Kızamık şekerinden atom kesmelere, kudret narından kabak lifine kadar çeşit çeşit bitkisel ürünlerin özelliklerini anlattı.

Kış mevsiminde ne tür şifalı bitkilerin tüketileceği ve kronikleşen öksürük, enfeksiyonlarda hangi bitkilerin çözüm oluşturduğuna değinen Poyraz,"20 yıldır bu mesleği yapıyorum. Çalışmayı seviyorum, benim hayat felsefem çalışmadan da duramam. İlk başlarda kadın bir aktar gördüklerinde şaşırıyorlardı. Bir kadının aktar olması, Adıyaman’da hemen hemen yok. Önce garipsediler ama her şeyimiz doğal olduğu için insanlar alıştı beni görmek onların hoşuna gidiyor. Kadın müşterilerimle çok anlaşamazdım ama bu sektörde sevdim onlarla daha iyi anlaşıyorum, kadınlar aktarlarda erkeklerle fazla diyalog kuramıyorlar. Erkek müşterilerimiz de aynı şekilde birbirimizi yaptığım işi de sevdikten sonra sanırım biz anlaşacağız dedim. Onlara dokunuyoruz, çocuğu olmayanlar çok, çocuğu olanlar, şifa bulup gelip teşekkür edenler var. Bunlar o kadar güzel şeyler ki, kısa bir zaman dilimi değil yirmi yıl. Bana olan güven duyguları var, ben de onları ve işimi seviyorum" dedi.

"Kronik öksürük, boğaz ağrısı bitkisel ürünlerle yavaş yavaş düzeliyor"

Adıyaman’da kış denilince insanların kış çayına yöneldiğini belirten Poyraz,"En çok sattığımız ürün kış çayı. Bir de atom kesmeler; içerisinde zencefil, zerdeçal, tarçın ve havlıcan olan kendi doğal şekeri de var. Kullanan müşterilerimiz gelip tekrar alıyor. Birbirlerine öneriyor artık insanlar yavaş yavaş bilinçlendi kullanmaya başladı. Sallama çaylarımız kışın en çok sattıklarımızdan. Bir salgın, herkeste kronik öksürük, boğaz ağrısı ve enfeksiyon var. Ne yaparsa yapsın kronikleştiği için kolay kolay geçmiyor. Biz de takviye ürün olarak; zencefilli macun, kış çayı ve atomlarla veriyoruz yavaş yavaş düzeliyorlar. Bu güzel bir gelişme en azından insanlar ilaçlara hemen yönelmiyor bilinçli tüketiyorlar. Önümüz kış herkes grip salgın bitkisel ürünlere vatandaşlar ağırlık versin. Soğan ve bol sarmısaklı çorbalar pişirsinler çünkü çok gıda takviyeleri alın diyoruz ama evdeki ürünlere yüklensinler. Dışarıdan çok bir şey almasınlar en azından kışı atlatalım. Kendilerini doğal ürünlerle toparlamaya çalışsınlar. " şeklinde konuştu.

"Bunun içinde zencefil tarçın havlıcan ve doğal polat şekeri var"

Doğum yapan kadınlar tarafından tercih edilen kızamık şekeri (lousa şekeri)’nin bilinmeyen yönlerini de anlatan Poyraz"Normalde yeni doğum yapmış kadınlar bunu şerbet yapıp dağıtır, ben dağıtma taraftarı değilim. Evde bayan kullansın anne sütü artsın, bağışıklığı güçlensin. Soğuk algınlığı içinde yapılacak güzel bir şerbettir. Bunun içinde zencefil tarçın havlıcan ve doğal Polat şekeri var. Hem anne sütünü arttırıyor hem de soğuk algınlığına karşı bire birdir. Normalde oruç ayında şerbet yapıyoruz ama normalde kışın en çok tüketmemiz gereken üründür. Lezzeti de çok güzel sattığımız atomların da özelliğinde hemen hemen bu var” diyerek soğuk algınlığında kullanılabileceğini söyledi.

Baş ağrısından mide rahatsızlıklarıyla ilgili kullanılan bitkiler hakkında bilgi veren Poyraz,"Baş ağrısı migrende biberiye bu konuda çok güzel, karabaş otu veriyoruz. Özellikle hormonlarla alakalı bir durumsa aslanpençesi genelde kadın çayı olarak bilinir ama erkeklerde kullanıyor. Mide de genelde ülser gastrit rahatsızlıklarına kudret narı veriyoruz ballısı zeytinyağlısı da var, firmalar o kadar güzel çalışıyor ki tablet halini de yapmışlar. Yemekten önce bir tane attığında yavaş yavaş tedavi edici özelliğini görüyorlar. En azından ülserle mideyle alakalı olarak en az iki ay bitkisel ürünü kullanmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Vücut sağlığı için kabak lifini illa kullanmak gerekiyor”

Kabak lifi hakkında bilgi veren Poyraz,"Kabağın içinden yapılıyor. Ben ilk etapta bu kullanılır mı ki dedim. Çünkü çok sert ama sıcak suda yumuşuyor. Bir kere vücudunuza sürüp suyu döktüğünüz zaman vücudunuza sanki 50 kişi masaj yapmış gibi oluyor. Vücut ferahlıyor, ek olarak selüloit, çatlak ve batıklarda varsa tedavi edici özelliği var. Banyo yaparken vücut sağlığı için kabak lifini illa kullanmak gerekiyor. Kullanınca keseye falan ihtiyaç kalmıyor. Önceden kullanan yoktu tek tek satılırdı, şimdi herkes kullanmaya başladı, o kadar çok satıyoruz ki beze geçmiş halleri de var. 30 TL 40 TL civarlarında satıyoruz. Mutfaklara da girdi bulaşık lifi olarak da kullanılıyor" diye konuştu.

"Firmalar kabak lifinin faydasını çok gördükleri için sabunların hepsine koymuşlar"

Doğal olarak kabak lifinden yapılan yüz sabunlara ve siyah üzüm çekirdeğine değinen Poyraz şöyle konuştu:

"Özel kabak lifleri vücudu ölü hücreden arındırdığı için yapılmış sabunlar. Kullanıldığında ölü hücreden arındırarak güzel bir temizlik sağlar. Şeffaf olmasının özelliği bitkinin ham halinin kullanılmasıdır. Firmalar kabak lifinin faydasını çok gördükleri için sabunların hepsine koymuşlar. Leke, sivilce ve akne olsun onlardan arınsın temizlensinler. Ihlamurun buharında durunca yüzdeki lekeleri götürüyor, sabunda da aynı şekilde belki her zaman buhar bulamayabiliriz. Aleoverayı düşünmüşler, mükemmel herkesin gözdesi çünkü cildi komple yeniliyor. Siyah üzüm çekirdeği, antioksidandır. Vücutta ne varsa temizler, antibiyotik görevi görür. Gözlere faydası çok, sabah akşam bir kaşık kullanınca vücudunda ne kadar intihap enfeksiyon varsa temizler. Gözün görme yeteneğini de arttırır."