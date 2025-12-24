Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2026 Yılı Bütçe görüşmelerinin son gününde CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun, AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan'a yumruk attığına dair görüntüler gündeme gelirken, olayın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak yaşanan saldırıya sert tepki gösterdi. Çelik, 'İshak Bey'e yapılan bu saldırı gerçekten hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu açık bir barbarlık ve vandallıktır' dedi.

'Sözün Cevabı Sözle Verilir'

AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan'a yönelik saldırıyı sert sözlerle eleştiren Çelik, 'Siyasette zaman zaman tansiyon yükseliyor. Keşke bu hiçbir zaman fiziki şiddete dönüşmese. Ancak dün maalesef arkadaşımıza yönelik çok ciddi bir şiddet gerçekleştirildi. Sözün cevabı sözle verilir. Bir kişi beğenmediği bir durumu ya da eleştirisini sözle ifade edebilir. İshak arkadaşımıza yönelik yapılan bu eylemi gerçekten en güçlü şekilde kınıyoruz' dedi.

'İshak Şan Ortamı Yatıştırmak İçin Oradaydı'

Çelik, İshak Şan'ın olay sırasında ortamı yatıştırmak ve tarafları ayırmak amacıyla orada bulunduğunu belirterek, 'İshak Bey, ortamı ayırmak için bulunurken, ismini almak istemediğim bir kişi tarafından bu saldırıya uğradı. Sonrasında grup başkanvekilleri gelerek üzüntülerini ifade ettiler, bunu da önemli buluyoruz' ifadelerini kullandı.

'Saldırı Hiçbir Şekilde Kabul Edilemez'

Yaşanan saldırının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çelik, 'İshak Bey'e yapılan saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu açık bir barbarlık ve vandallıktır. Bu nedenle açık bir şekilde özür dilenmesi son derece önemlidir' dedi.

CHP'ye Disiplin ve Ceza Süreci Çağrısı

CHP'ye de çağrıda bulunan Çelik, 'Bu olayla ilgili olarak CHP tarafından bir disiplin ve ceza sürecinin işletilmesi son derece kıymetlidir. Bu, hepimizin ortak sorumluluğudur. İshak kardeşimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE