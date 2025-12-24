Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 2026 yılı için açıklanan asgari ücrete ilişkin yaptığı değerlendirmede, verilen artışın çalışanları enflasyon karşısında korumaktan uzak olduğunu söyledi. Ağıralioğlu, asgari ücretle geçinen milyonlarca çalışanın, zamlı hâliyle dahi açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edildiğini belirtti.

'ASGARİ ÜCRETLİYE REVA GÖRÜLEN ARTIŞ: %27'

Başkan Yavuz Ağıralioğlu, 1 Ocak 2025'te 22.104 TL olan asgari ücretin, TÜİK verilerine göre hesaplandığında enflasyon karşısında zaten %30 oranında eridiğini vurguladı. 28.075 TL olarak açıklanan artışın ise zam değil, 'emekçinin makyajlanmış yoksulluğu' olduğunu kaydetti. Ağıralioğlu, 'Emekçilerinizin gözünüzdeki değeri sadece 1 gram altın! Bu, zam değil; emekçinin makyajlanmış yoksulluğudur' ifadelerini kullandı.

'KİŞİ BAŞINA GELİR MASALI, GERÇEK HAYATLA BAĞDAŞMIYOR'

Başkan Ağıralioğlu, hükümetin sıkça dile getirdiği 'kişi başına 17.000 dolar gelir' söyleminin asgari ücretliler açısından gerçekle bağdaşmadığını belirtti. 'Bu ülkede asgari ücretli, zamlı hâliyle bile bu rakamın yarısına dahi ulaşamıyor' diyen Ağıralioğlu, çalışanların hayat pahalılığı karşısında eriyen alım güçlerine dikkat çekti.

'ŞİRKETLER ARTIRIYOR, VATANDAŞ ÖDÜYOR'

Yavuz Ağıralioğlu, asgari ücret artışının şirketler tarafından fiyatlara yansıtıldığını ve verilen zammın vatandaştan daha yüksek bir bedelle geri alındığını belirterek, 'Bu düzenin kazananı emekçi değil, bu çarpık sistemdir' değerlendirmesinde bulundu.

ENFLASYON VE ÇALIŞANLARIN DURUMU

2024'te asgari ücretin %14 oranında enflasyona ezdirildiğini hatırlatan Ağıralioğlu, bugün hâlâ 'çalışanı enflasyona ezdirmiyoruz' denmesinin, milyonlarca çalışanın açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edilmesi gerçeğini değiştirmediğini vurguladı. 'Artık bu açıklamaların çalışanlar için hiçbir karşılığı yoktur' ifadelerine yer verdi.

ANAHTAR PARTİ'DEN NET MESAJ

Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin iktidarında insan onuruna yakışan bir ücret politikasının öncelikli hedef olacağını belirtti. 'Bu ülke, emeğiyle ayakta duran insanına çok şey borçludur. İnsan onuruna yakışan bir ücret politikası, bizim iktidarımızın ilk ve vazgeçilmez önceliği olacaktır' ifadelerine yer verdi.

ÇALIŞANLARIN HAKKI KORUNACAK

Ağıralioğlu, emeğin değersizleştirilmesine izin vermeyeceklerini ve ekonomik politikaların doğrudan çalışanların hayat standartlarını gözeterek şekilleneceğini kaydetti. 'Çalışanlarımızın alın teriyle oynayan değil, emeği ve hakkı koruyan bir iktidar anlayışı hayata geçirilecektir' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE