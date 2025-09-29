AK Parti İl Başkanı Kim Olmalı?

AK Parti’nin Adıyaman’da yaşadığı kırılmayı anlamadan yeni bir yol haritası çizmek mümkün değil. Bu şehirde AK Parti’ye verilen destek, aslında Erdoğan’a duyulan gönül bağının tezahürüydü. 22 yıl boyunca süren bu destek, son seçimlerde ilk kez kırıldı.

Mehmet Dağtekin’in, Süleyman Kılıç’ın ve nice emektarın dışlanmasıyla başlayan kırgınlık, sandığa gitmeyen seçmen olarak geri döndü. CHP’nin yüzde 50 oyla belediye başkanlığını alması bunun en net göstergesiydi.

Bugün AK Parti Adıyaman’da il başkanı arıyor. Ancak açık konuşalım: Mevcut isimlerin hiçbiri bu şehri yeniden ayağa kaldıramaz.

Eğer parti gerçekten toparlanmak istiyorsa, Adıyaman’ı iyi tanıyan, bu şehirle gönül bağı olan, insanlarla köprü kurabilen isimlere ihtiyaç vardır. Bu isimler bellidir:

Şevket Gürsoy

Zeynel Abidin Kıymaz

Ayla Pektaş



Şevket Gürsoy ve Zeynel Abidin Kıymaz, İl ve Merkez İlçe Başkanlığı görevlerini üstlenirse, kadın kollarında da Ayla Pektaş yeniden göreve gelirse, bu şehir yeniden heyecan kazanır.

Bunun dışında tek bir ihtimal kalıyor: Ahmet Aydın’ın bakan yardımcılığını bırakıp İl Başkanı olarak partiyi sahiplenmesi.

Bugün Adıyaman’ın gerçeği budur. Katılır ya da katılmazsınız, fakat AK Parti’nin toparlanması için “isimden öte kadro”ya ihtiyaç olduğu inkâr edilemez.

Mehmet ELÇİ