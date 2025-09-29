BİZ DE HAKKIMIZI İSTİYORUZ: MAKUL BİR STAD

Erzurum’a 20 bin kişilik modern bir stat yapılıyor. Yer merkez dışında, alan 160 dönüm, yanında ek tesisler var. Adıyaman’a ise şehir merkezine sıkışmış 10 bin kişilik bir stat düşünülüyor. Kusura bakmayın ama bu kabul edilemez.

Bir şehir düşünün; nüfusu 600 bini aşmış, genç nüfus yoğun, sporla nefes almak isteyen bir kitle var. Fakat önüne konulan proje “makyaj” misali. Kâğıt üzerinde var ama 5-10 yıl sonra sorun üretecek bir yapı. İşte bizim isyanımız tam da burada başlıyor.

Kimse “Ama Adıyaman FK BAL Ligi’nde” demesin. Ligler gelir geçer, takımlar düşer çıkar ama statlar en az 60-70 yıl kalır. Bugün Süper Lig’de bazı maçlar bin kişinin altında oynanıyor, BAL Ligi’nde ise 30 bin kişinin izlediği karşılaşmalar var. Lig bahane, stat gerçek.

Biz şehrin merkezine sıkışmış bir beton yığını istemiyoruz. Bizim istediğimiz Erzurum örneğinde olduğu gibi entegre bir spor kompleksi:

En az 20 bin kişilik modern stadyum

Kapalı spor salonları, yürüyüş parkurları, sosyal alanlarıyla yaşayan bir tesis

Engellisiyle, genciyle, yaşlısıyla herkesin faydalanabileceği bir alan



Bugün 10 bin kişilik stat yapılırsa yarın o stat bu şehre yük olacak. Telafisi olmayan bir hata yapılacak. Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa şehir merkezine sıkışmış statlarını taşımanın yollarını ararken, biz neden göz göre göre aynı yanlışa düşelim?

Adıyamanlıların talebi nettir: Fazlasını değil, makul olanı istiyoruz.