Adıyaman'da her kesime eşit hizmet götüren ve belediyenin kapısını her kesimden vatandaşa açan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin'i makamında ağırladı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Belediye Başkanı Kılınç'ı yaptıkları gayretli çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise belediyenin ve partinin çalışmaları hakkında istişarelerde bulunulan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Başkanı Dağtekin'e teşekkür etti.

