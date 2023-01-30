Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Besni AK Parti ilçe teşkilatı Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Adıyaman ve Besni ile ilgili sıcak sohbet gerçekleştirdikten sonra Başkan Emre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Besni AK Parti ilçe teşkilatına teşekkür ederim dedi.