AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya ve beraberindeki heyet Kahta'da yapımı devam eden hizmetleri yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldılar.

Kahta'da yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren AK Parti Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülke genlinde olduğu gibi, ilçemizde de yatırımlar ve çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu gün çok kıymetli milletvekilimiz Doç. Dr. İshak Şan bey ile birlikte yatırımları yerinde inceliyoruz. Milletvekilimiz, Ankara'da bize her kapıyı açıyor. Yatırımlar için büyük gayretleri var. Halkımız adına kendisine teşekkür ediyorum. İlçemizin ihtiyaç duyduğu hizmetler ve devam eden çalışmalar, bizi gururlandırıyor. Bir çok çalışma bitme aşamasına geldi. Yetkililerle sürekli temas halindeyiz. Sorun olan bir durum ortaya çıktığında hemen müdahale ediyor ve çözüm buluyoruz. AK Parti iktidarı mazeretlerin arkasına sığınmaz, sorunu giderir. İlçemizin bir çok noktasında çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizin ihtiyaç duyduğu her bir sorunu irer birer gidereceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, "AK Parti, bir hizmet hareketidir. Adıyaman genelinde olduğu gibi Kahta ilçemizde de eserler üretmeye devam ediyoruz. Bir taraftan büyük bir depremin yaralarını kapatmaya çalışken, bir yandan da halkımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri yapmaya devam ediyoruz. Kahta-Nissibi Köprüsü arasındaki yolun tamamlanmasına çok az bir zaman kaldı. 15 Mart'ta bu yol trafiğe açılacak, halkımız çok daha konforlu ir yolda ulaşım hizmetlerinden yararlanacak. Yapımı son aşamaya gelen Kahta Spor Kompleksini ir ay sonra halkımızın hizmetine sunulacak. Öte yanda halkımızın hizmetine sunulan Sağlıklı Hayat Merkezi ve iki ay içerisinde hizmete başlayacak olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin çalışmalarını yerinde inceledik. Deprem yaralarını bir an önce kapatmak için TOKİ tarafından ilçemizde yapımı devam eden konutlar yakın bir zamanda hak sahiplerine verilecek" dedi.

Kahta'nın sorunlarını gidermek için, sürekli milletvekilleri ile temas halinde olduğunu ifade eden AK Parti Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya, "Birlik ve beraberlikten güç doğar. Başta milletvekilimiz İshak Şan bey olmak üzere tüm milletvekillerimiz, kendilerine ilettiğimiz sorunları gidermek için büyük gayretleri oluyor. İlçem halkımın adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerin yerelde de yapılması için belediye seçimlerini kazanmamız gerekiyor. 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerden zaferle çıkacağımızdan hiç bir kuşkum yok. Zaferimizi yerel seçimlerle taçlandırdığımızda, ilçemiz çok daha güzel hizmetlere kavuşacak" diye ifade etti.



