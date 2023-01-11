Afganistan’da on yıllar boyunca süren işgaller, ülkede büyük yıkımlara sebep oldu. Milyonlarca insan, sağlık hizmetlerine ve gıda ürünlerine ulaşmakta zorluklarla karşılaşıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, Afganistan’daki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 2022 yılında da ülkedeki yardım faaliyetlerine devam etti. İHH bu süreçte, yüz binlerce insana yardım ulaştırdı. Dağıtımı yapılan yardım malzemelerinin bir kısmı Türkiye’den Afganistan’a giden 6 İyilik Treni ile ülkeye gönderildi.

159 bin gıda kolisi dağıtıldı

İHH 2022 yılında; Kabil, Kandahar, Gazne, Paktika, Mezar-ı Şerif, Kunduz, Bamyan, Celalabad, Şibirgan, Herat, Belh ve Host şehirlerinde yardım faaliyetlerinde bulundu. Faaliyetler kapsamında 1800 ton un, 1820 adet bebek maması ve 159 bin adet gıda kolisi dağıtıldı. Ayrıca deprem yaşanan bölgelerde toplamda 33 bin sıcak yemek desteği verildi. Gıda dağıtımlarından yaklaşık 800 bin kişi istifade etti.

8 bin ihtiyaç sahibine nakit desteği

Yıl içerisinde çeşitli dönemlerde 8 bin ihtiyaç sahibine nakit desteği veren İHH, Ramazan çalışmaları kapsamında 3 bin 430 aileye gıda kolisi ve 2 bin kişiye de iftariyelik sıcak yemek ulaştırdı. İHH Kurban Bayramı’nda ise vekâletini aldığı 1050 hisselik kurbanı paylar halinde ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

190 ton tohum ve 75 bin 700 adet fidan gönderildi

Afganistan’da yaşanan kıtlığın etkilerinin azaltılması amacıyla adımlar atan İHH, ülkeye 150 ton buğday tohumu, 40 ton sebze tohumu, 62 bin 100 adet meyve fidanı ve 13 bin 600 adet zeytin fidanını ülkeye ulaştırdı.

4 bin tavuk, 408 süt keçisi verildi

İş imkânlarının kısıtlı olduğu Afganistan’da, aileler düzenli gelir elde etmekte de büyük zorluklar yaşıyor. İHH, ihtiyaç sahibi ailelerin ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durabilmeleri amacıyla uyguladığı Gelir Temini Projeleri kapsamında 200 aileye 4 bin tavuk, 204 aileye ise 408 süt keçisi hediye etti. Ayrıca, hayvanların bakımları için kümes, yem, ilaç ve aşı desteği de verildi. Öte yandan, 500 kadının katıldığı terzilik kursları verilirken, eğitim alanlara dikiş makinesi ve dikiş malzemeleri verildi.

362 ton yakıt ulaştırıldı

Kış aylarında milyonlarca Afganistanlı, barınma ve ısınma imkânlarının kısıtlılığı sebebiyle zor günler yaşıyor. İHH, ihtiyaç sahiplerinin soğuktan etkilenmemeleri için ülkeye 350 ton odun, 10 ton kömür ve 2 ton kalorifer yakıtı ulaştırdı.

Sağlık alanında da yardım

Sağlık alanında da Afganistan’a destek veren İHH; 786 engelli ihtiyaç sahibine tekerlekli sandalye hediye etti. Ayrıca, 72 bin 900 adet hijyen seti desteği verilirken, Rabia Balkhi Hastanesi’ne de bir aylık gıda desteğinde bulunuldu.

Hasarlı yapılar yenileniyor

Yıllarca süren işgaller, ülkedeki yapıları da olumsuz etkiledi. Afganistan’da hasarlı ve yıkılmış pek çok bina var. Geçtiğimiz yılın Haziran ayında meydana gelen depremde de binlerce ev yıkıldı ya da hasar gördü. İHH, depremden etkilenen aileler için 38 adet ev inşa etti. Öte yandan, ülkenin farklı bölgelerinde de 3 camii inşa edildi. Onarım projesi kapsamında ise, 250 yataklı Jangalak Uyuşturucuyla Mücadele Hastanesi’nin ve bir medresenin tadilatı yapıldı.

Destek için

Afganistan halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden AFGANISTAN yazıp 3072’ye kısa mesaj göndererek 10 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına AFGANISTAN yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.