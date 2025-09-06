Vatandaşlara teslim edilen konutların %90’ının kapıları soyulmuş halde. Yetkililere ulaşmaya çalışan depremzedeler ise çözüm yerine azar işitiyor.

Adıyaman İndere’deki deprem konutları vatandaşa teslim edildi. Ama teslim edilen ne?

Kapılar soyulmuş, yüzeyleri dökülmüş… Daha ilk günden ikinci el kapı görüntüsü!

Vatandaş itiraz ediyor, “Eksik var, sorun var” diyor. Yönetim ise aylarca aynı masalı anlatıyor:

“Konu biliniyor.”

E peki kim çözecek? Kime gidilecek? Muhatap yok!

Aradan bir-iki ay geçiyor, kapılar hâlâ aynı, vatandaş hâlâ perişan.

İçlerinden biri, çaresizlik içinde yönetimde çalışan “YASİN” isimli bir personele telefon açıyor.

Beklediği cevap sorunların çözümü. Ama aldığı cevap şu:

“Sen beni mesai dışında nasıl ararsın! Senin hakkında işlem yaparım!”

İşte depremzedenin dramı burada.

Evi sorunlu, kapısı soyulmuş, muhatap yok. Muhatap bulduğunda da azar işitiyor.

Cumhurbaşkanı çıkıp “Vatandaş bize 7/24 ulaşabilir” diyor.

Bakanlar, vekiller “Halkın hizmetindeyiz” diye nutuk atıyor.

Ama sahada görevli bir personel, vatandaşa kapıyı kapatıyor!

Sormak lazım:

Bu üslup, bu cüret, bu aymazlık nereden geliyor?

Kendisini devletin, milletin üstünde gören bu kişi hangi güce güveniyor?

Daha ilk günden dökülen kapılar, yarım bırakılan işler ne zaman tamamlanacak?



Depremzede vatandaş, “git gel” diyerek oyalanacak bir müşteri değil.

Bu insanların kaybedecek zamanı, sabrı, umudu kalmadı.

Gerçek şu:

İndere’de vatandaşa ev değil, dertsiz başına yeni dert teslim edilmiş durumda.