İstanbul - Adıyamanlılar Vakfı, Mart ayı öğrenci buluşmalarını yoğun katılımla gerçekleştirdi. Programa konuşmacı olarak Yazar ve eğitimci Halit Ertuğrul katılırken, açılış konuşmasını Vakıf Başkanı Hasan Göksu yaptı. Göksu, Ramazan ayının manevi atmosferine vurgu yaparak vakfın bu süreçte gerçekleştirdiği faaliyetleri anlattı.

'Biz, Gençleri Geleceğe Hazırlayan Bir Aileyiz'

'Ramazan ayı, insanların daha çok bir araya geldiği, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı bereketli bir dönem oldu. Bu süreçte hemşehrilerimizle ve öğrencilerimizle yoğun programlar icra ettik' diyen Göksu, yaklaşık iki bin kişinin katıldığı iftar programları düzenlediklerini belirtti. Vakfın sadece maddi destek sağlayan bir kurum olmadığını ifade eden Göksu, 'Vakfımızın iki temel dinamiği var: biri finansal sürdürülebilirlik, diğeri insan kaynağıdır. Siz değerli öğrencilerimizin eğitimine katkı sunan hayırseverlerimizle bir araya gelerek geleceğinizi konuştuk, istişarelerde bulunduk. Biz sadece burs veren bir kurum değiliz; aynı zamanda gençlerin ufkunu açan, onları geleceğe hazırlayan bir aileyiz' dedi.

'Hayat Önce Sınav Yapar, Sonra Ders Verir'

Ramazan ayında ertelenen öğrenci buluşmalarının yeniden başladığını belirten Göksu, katılımın önemine dikkat çekerek, 'Bu programlar sizlerin gelişimi için yapılıyor. Katılım göstermeyen arkadaşlarımızın bursları konusunda da yeni bir uygulama başlatacağız. Katılım sağlayan öğrencilerimizi ayrıca teşvik edeceğiz' ifadelerini kullandı. Göksu ayrıca, 'Üniversitelerde önce ders verilir, sonra sınav yapılır. Ama hayat öyle değildir; hayat önce sınav yapar, sonra ders verir' sözleriyle gençlere önemli bir mesaj verdi.

'Ne Olur, Anne Babanızın Duasını Alın'

Yazar Halit Ertuğrul ise hayat tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak dikkat çeken bir konuşma gerçekleştirdi. Yokluk içinde geçen çocukluk yıllarını anlatan Ertuğrul, yardım etmenin ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Öğrencilere özellikle anne ve baba duasının önemini hatırlatan Ertuğrul, 'Ne olur anne babanızın duasını alın. Bir insan anne babasının duasını alıyorsa hayat boyu sırtı yere gelmez. Onların rızası, insanın en büyük sermayesidir' dedi.

Ertuğrul, anne-babaya gösterilen saygının sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda hayat başarısının temel taşlarından biri olduğunu ifade ederek, gençlere aileleriyle bağlarını güçlendirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

'Gerçek Zenginlik; Garibanların Gönlüne Girebilmektir'

Konuşmasının devamında yardımlaşma ve dayanışma konusuna değinen Ertuğrul, 'Bir gence dokunmak, bir insanın hayatını değiştirmek en büyük zenginliktir. Gerçek zenginlik; garibanların gönlüne girebilmektir' ifadelerini kullandı. Kendi hayatından örneklerle bu düşüncesini pekiştiren Ertuğrul, küçük bir iyiliğin bile bir insanın kaderini değiştirebileceğini belirtti.

'Doğru Arkadaş Seçimi Başarının Temel Taşı'

Gençlerin hayatında arkadaş çevresinin belirleyici rolüne dikkat çeken Ertuğrul, 'Arkadaşınız kadar önemlisiniz, arkadaşınız kadar değerlisiniz, arkadaşınız kadar başarılısınız. Arkadaşını seçen geleceğini seçer' sözleriyle önemli uyarılarda bulundu. Yanlış arkadaş seçimlerinin bireyin hayatını olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Ertuğrul, doğru çevrenin ise başarıyı destekleyen en önemli unsurlardan biri olduğunu dile getirdi. Ayrıca eğitimcilere de mesaj veren Ertuğrul, bir öğrenciye olumsuz ifadeler kullanmanın onun hayatını derinden etkileyebileceğini belirterek, gençlere her zaman destek olunması gerektiğini vurguladı.

Programın sonunda öğrencilerle birebir sohbet eden Halit Ertuğrul, gençlerin sorularını yanıtladı ve onlara çeşitli tavsiyelerde bulundu. Yoğun ilgi gören etkinlikte Ertuğrul, öğrenciler için kitaplarını imzalayarak hatıra fotoğrafları çektirdi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen program, öğrencilerin hem motivasyonunu artırdı hem de gelecek hedeflerine dair önemli farkındalıklar kazanmalarına vesile oldu. Katılımcılar, bu tür buluşmaların devam etmesi temennisinde bulunarak vakıf yönetimine teşekkür etti.

HABER: İSTANBUL (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE