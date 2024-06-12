Depremde iki kardeşini ve 65 komşusunu kaybeden Özkiriş, yakınlarının hak ettiği adaletin sağlanması için yetkililere seslendi.

"Adalet istiyorum"

Hatice Özkiriş, yaşadığı acıyı ve adalet arayışını şu sözlerle dile getirdi: "Adıyaman'da Şuheda Sitesi'nde 65 tane komşum ve iki kardeşimi kaybettim. Biz de enkazda annemle birlikteydik. Kardeşime mesaj attım. Zorla bizi geldi kurtardı. O da Maraş'ta depremi yaşamasına rağmen bizi gelip kurtardı. Ve ben kardeşlerimin adaletli bir şekilde savunulmasını istiyorum. Onların da ceza almasını istiyorum. Hak, hukuk, adalet istiyorum. Yani yapacak hiçbir şeyim yok. Onlar için adalet istiyorum."

"Sekiz buçuk ay cezayla serbest dolaşıyorlar"

Özkiriş, mevcut adalet sistemine yönelik eleştirilerini de dile getirerek, "Adam Kızılay başkanı diye, diğeri de AK Partili diye sekiz buçuk ay taksirle adam öldürmenin cezası sekiz buçuk aymış ve serbest geziyorlar. Hiçbir adalet yok. Ve ben adalet istiyorum," ifadelerini kullandı.

"17 Temmuz'daki duruşmaya herkesi bekliyorum"

Hatice Özkiriş, davalarının 17 Temmuz'da görüleceğini belirterek, kamuoyundan ve medyadan destek istedi: "Onların da ayın 17 Temmuz'da davamız var. Herkesin katılmasını istiyorum. Bir tek benim değil, bütün 11 ilde ölen bütün insanlar için, bütün davalar için birleşelim."

Adalet arayışı için dayanışma çağrısı

Özkiriş, sadece kendi davası için değil, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlar için adalet arayışında olduklarını vurguladı ve tüm mağdurları dayanışmaya çağırdı.

Kaynak : PHA