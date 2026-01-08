Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı İnlice beldesinde, İnlice Belediye Başkanı Abuzer Yakan'ın öncülüğünde ve Adıyaman MÜSİAD iş birliğiyle, İnlice İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere yönelik kışlık bot ve mont dağıtımı programı gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında öğrencilerin soğuk kış şartlarında eğitim hayatlarını aksatmadan sürdürebilmeleri hedeflendi.

Okul bahçesinde düzenlenen törene, İnlice Belediye Başkanı Abuzer Yakan, Adıyaman MÜSİAD yetkilileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Program çerçevesinde öğrencilere bot ve montlar tek tek teslim edilirken, yapılan dağıtımın eğitime destek olma ve sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde hayata geçirildiği vurgulandı.

Belediye Başkanı Abuzer Yakan, törende yaptığı açıklamada, eğitime destek olmanın öncelikli hedeflerinden biri olduğunu ifade ederek, 'Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her zaman yanındayız. İmkanlarımız ölçüsünde eğitime yönelik projelerimizi sürdüreceğiz. Özellikle kış aylarında öğrencilerimizin soğuk hava koşullarından olumsuz etkilenmemesi için bu tür desteklerin önemi büyük' ifadelerini kullandı.

Adıyaman MÜSİAD yetkilileri de eğitim ve toplumsal gelişim arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, 'Eğitim, toplumların gelişiminde temel bir rol oynuyor. Bu anlayışla sosyal sorumluluk projelerimizi sürdürecek ve öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.

Gerçekleştirilen program, öğrenci ve veliler tarafından memnuniyetle karşılanırken, etkinlik günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi. Yetkililer, benzer sosyal sorumluluk projelerinin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PERRE