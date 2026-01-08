Köy ziyareti kapsamında Kaymakam Aslan, ilk olarak köy muhtarı ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Ardından köy sakinleriyle sohbet eden Aslan, vatandaşların talep, görüş ve önerilerini dinledi. Ziyarette; altyapı, yol, içme suyu, tarım ve sosyal hizmetlere ilişkin konular ele alındı.

Vatandaşların günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi alan Kaymakam Aslan, iletilen talepler doğrultusunda yerinde değerlendirmelerde bulundu. Kamu hizmetlerinin etkinliği ve vatandaş memnuniyetinin önemine dikkat çeken Aslan, devletin tüm imkânlarıyla vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

İletilen taleplerin ilgili kurum ve birimlere aktarılacağını belirten Kaymakam Aslan, çözüm odaklı bir anlayışla çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti. Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesinin önemine vurgu yapan Aslan, bu tür ziyaretlerin devam edeceğini söyledi.

Köy sakinleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorun ve taleplerini doğrudan iletme imkânı buldukları için Kaymakam Aslan'a teşekkür etti.

