Toplantıda geride bırakılan yılın değerlendirmesi yapılırken, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, hizmetlerle dolu bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, yeni dönemde de Besni'nin çehresini değiştirecek projeler için kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Alkan, ilçeyi daha modern ve yaşanabilir bir yapıya kavuşturmak adına çalışmaların aralıksız süreceğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Besni'ye hizmet etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

2026 yılının ilk meclis toplantısında alınan ve alınması planlanan kararların Besni'ye ve ilçe halkına hayırlı olmasını dileyen Başkan Alkan, meclis üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak : PERRE