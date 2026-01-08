Adıyaman'ın Yaylakonak Balyan Karaçalı Mahallesi İncirlik Dere Mezrası'nda uzun yıllar duvar ustalığı yapan Turhal, deprem gecesi Yeni Mahalle'de yaşayan oğlunun yanındaydı. Şiddetli sarsıntının ardından mezradaki evinin yıkıldığı haberini alan Memet Usta, hayatta kaldığına sevinirken, mezrada bulunan evinin yıkım haberini aldı. Depremde yıkılan evinde resmi kayıtlarda ev sahibi olarak görünmediğini ifade eden Turhal, bu nedenle AFAD ve TOKİ tarafından sağlanan hak sahipliğinden yararlanamadığını söyledi. Tapuda yaşanan sorunlar nedeniyle mağdur olduğunu dile getiren Turhal, yetkililerden destek beklediğini ifade etti.

Tapu Kardeş Üzerine, Hak Sahibi Belirsiz

70 yaşındaki yaşlı adam kendi elleriyle yaptığı evinin tapusu ağabeyinin üzerine kayıtlı olduğu için, deprem sonrası devletin sunduğu konut imkanlarından yararlanamadı.

Astım Hastası Usta Yardım Bekliyor

İlerlemiş yaşı ve kronik astım hastalığıyla mücadele eden Memet Turhal yaşadığı mağduriyeti dile getirerek yetkililere seslendi. 'Ben kimseden sadaka değil, emeğimle yaptığım yuvamın hakkını istiyorum. Her taşında emeğim var. Ama tapu kardeşimin üzerindeydi. Şimdi aramızdaki husumet nedeniyle mağduriyet yaşıyorum,' diyen usta, yetkililerden destek beklediğini ifade etti.

Hukukçular ne diyor?

Hukukçular ve depremzede dernekleri ise bu tür 'zilyetlik' ve 'fiili kullanım' durumlarında yerel mülki idarelerin inceleme yapması gerektiğini belirtiyor.

70 yaşındaki yaşlı adam, valilik veya ilgili bakanlıkların komisyon kurarak mezradaki komşuların şahitliğiyle evin kendisine ait olduğunun tescil edilmesiini istiyor.

ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN

Kaynak : PERRE