‘Filistin İçin Özgürlük Konvoyu’ Adıyaman’dan İncirlik’e doğru yola çıktı

Adıyaman Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde toplanan ‘Filistin İçin Özgürlük Konvoyu’ Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinden geçerek, Adana İncirlik Üssü’ne doğru yola çıktı. Konvoyun hareketinden önce Adıyaman Otogar’ında toplanan kalabalık grup adına konuşan İHH Adıyaman yetkilisi, “Yaşadığımız asır, maalesef bir insanın bünyesinin kaldırabileceğinden çok daha fazla kan ve gözyaşına sahne oluyor. Filistin, Suriye, Afganistan, Irak ve daha birçok coğrafyada sivillere uygulanan zulüm politikaları, tüm dünyanın gözleri önünde yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor.” dedi.

Haftalardır soykırıma varan saldırıların yaşandığı Gazze, bu zulüm politikalarının geldiği son noktadır. Apartheid rejimi İsrail, tüm dünyanın gözlerinin içine baka baka 2,5 milyona yakın insanın yaşadığı Gazze’deki sivilleri kadın, çocuk ve yaşlı demeden katletmekte, hayatta kalanlara ise yaşam hakkı tanımamaktadır diyen yetkili, Hastaneler, mülteci kampları, okullar, fırınlar, aşevleri ve aklınıza gelebilecek daha birçok yer saldırıya uğramış, Gazze’deki altyapı ve üstyapı işgalci İsrail tarafından tamamen çökertilmiştir. Refah Sınır Kapısı’ndan kısıtlı geçen yardımlar, Gazze’nin ihtiyacının yüzde 3’ünü dahi karşılayamamaktadır. İsrail tarafından elektrik, su ve iletişimin kesildiği Gazze’de hastanelerdeki yaralıların tedavileri ilkel yöntemlerle zor şartlar altında yapılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca bu hastaneler, çok sayıda kadın ve çocuğun sığındığı adeta birer mülteci kampına dönüşmüştür. Buna rağmen hastaneler dahi bombalanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

7 Ekim tarihinde İsrail’in Gazze’ye başlatmış olduğu saldırıların üzerinden 28 gün geçti. Bu süreçte Gazze’ye 18 bin ton bomba atıldı. Bu oran, İkinci Dünya Savaşı’nda Hiroşima’ya atılan bombanın bir buçuk katı büyüklüğündedir. Bu saldırılarda 10 bine yakın sivil hayatını kaybederken, 25 bine yakın sivil ise yaralandı. 1,5 milyon kişi yerinden edildi. Çok sayıda sağlık görevlisi, arama kurtarma gönüllüsü ve basın mensubunun da hayatını kaybettiği saldırılar durmuyor, şiddeti ise her geçen gün daha da artıyor

“Ne Gazze ne de Filistin sadece bugünün meselesi değildir”

Adıyaman İHH yetkilisi Adana İncirlik Üssü’ne hareket öncesi yaptığı açıklamada ayrıca şu ifadeleri kullandı:

İsrail’in soykırım politikaları Asya’dan Avrupa’ya, Amerika kıtasından Afrika’ya kadar din, dil, ırk farkı gözetmeksizin ‘‘BEN İNSANIM’’ diyen tüm dünyadaki vicdan sahiplerinin tepkisine yol açtı. Dünyanın dört bir yanında kitlesel eylemler yapılıyor. Türkiye’de de 81 ilimizde, 28 gündür Gazze için ayaktayız. Milyarlarca insanın haykırdığı ‘‘İsrail Zalimdir’’ söylemi ise maalesef dünya barışını sağlama görevini üstlendiklerini iddia eden ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi birçok batı ülkesinin yöneticileri tarafından duymazdan gelinmekte, İsrail’e bebekleri ve kadınları katletmesi için tam destek verdikleri görülmektedir. Ukrayna’daki sivil ölümlerini bahane ederek tüm dünyayı savaşa sürüklemeye kalkan batı ülkelerindeki yöneticiler, bugün sadece 28 günde 10 bin kişinin katledildiği Gazze’deki çocukları terörist ilan etmektedir. ABD’nin Irak, Afganistan ve Suriye’de yakın tarihte işlediği katliamlar unutulmamıştır. Bugün de aleni desteğiyle Gazze’deki katliamın bir numaralı sorumlusu İsrail ile birlikte ABD’dir. ABD’nin İsrail ile başı çektiği şer ittifakı, Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyadaki birçok ülkeyi işgale teşebbüs etmektedir. Sivil akıl, her şeyin farkındadır. Sivil vicdan ise her ülkede, her şehirde, her caddede, her sokakta en gür şekilde gerçekleri haykırmaya devam edecektir. Bu amaçla ABD, İsrail ve onların taşeronluğunu yapan ülkelerin yöneticilerine meydan okumak için bugün İstanbul’dan ve Türkiye’nin dört bir yanından yola çıkıyoruz. ‘‘Rotamız İncirlik, Yükümüz İnsanlık’’ olacak.

İstanbul’dan hareket eden konvoy olarak bugün Kocaeli’ne ve Ankara’ya, yarın ise Konya’ya uğrayacağız. Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce araç, on binlerce vicdan sahibiyle Pazar günü 14:00’da İncirlik Üssü’nde buluşacağız. İnanıyoruz ki bizim bu hareketimiz, dünya genelinde ABD’nin başındaki kuklaların ve taşeronlarının layık oldukları muameleyi görmeleri için bir kıvılcım olacak. Bu kıvılcım ise Filistin için bir özgürlük ateşine dönüşecek.

Yumruklarımız sıkı, sesimiz gür, inancımız tam, amacımız net, söylemimiz tek ‘‘Filistin Özgür olana kadar mazlumların yanında olmaya ve seslerini duyurmaya devam edeceğiz’’

“Tüm Türkiye’den araçlarla İncirlik’e gidiyoruz”

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Gazze’de yaşanan insani felakete harekete geçmek ve sivil bir tepki oluşturmak amacıyla Türkiye genelinden araçlarla İncirlik Üssü’ne gidilmesi için konvoy organize edileceğini duyurmuştu.

Adıyaman Şehirlerarası Otogarı’nda bugün saat 15.00’da toplanmaya başlayan araçlar, 15.30’da şehir içerisindeki Atatürk Bulvarı üzerinden kornalar çalarak ve bayraklar eşliğinde ağır ağır İncirlik’e doğru hareket etti. Konvoyda, İHH Adıyaman temsilciliği üyeleri, Genç İHH ve Kadın Kolları üyeleri yer alırken, bazı vatandaşlar da tahsis edilen araçlara binerek konvoya dahil oldu.

“Apartheid rejimi İsrail’in Gazze’deki sivillere yönelik saldırıları devam ediyor”

İşgalci İsrail’in sivil yerleşim alanları, hastane, ibadethane ve okul gibi yerlere düzenlediği saldırılar, zaten abluka altında olan Gazze’de büyük bir insani krizin meydana gelmesine sebep oldu.

Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı ABD’nin takınmış olduğu İsrail yanlısı tutuma karşı dünya genelinde tepkiler yükseliyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, ‘Filistin İçin Özgürlük Konvoyu’ sloganıyla Türkiye genelinden sivil araçlarla, 3 Kasım 2023 Cuma günü Adana’daki İncirlik Üssü’ne doğru yola çıkılacağı ve burada protesto gösterileri düzenleneceği açıklandı.

‘‘Amerika, Türkiye’nin etrafını tamamen çevirmiştir’’

31 Ekim 2023 Salı günü basın toplantısında konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, yaptığı açıklamada, ‘‘Çok tarihi günlerden geçiyoruz. Ve bunun için dünya halklarına çok büyük görevler düşüyor. Devletlerin ve liderlerin çılgınlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Bu sebeple halkların kardeşliği hareketini başlatacağız.’’ dedi.

Yıldırım, dünya genelindeki ABD üslerinin olduğu bir haritayı göstererek ‘‘Amerika, Türkiye'yi işgal etmek için etrafını tamamen çevirmiştir. Buna dikkat edin. Ve bunun en önemli koordinasyonu İncirlik'te ve Kürecik'te yapılmaktadır. Bu üsler, masum değildir. Biz şimdi dünyayı kurtarma peşindeyiz. Biz iyi insanların bir araya gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. Din, dil, ırk ayrımı yapmıyoruz. Şu anda mesele yalnızca Filistin meselesi değildir. Mesele dünyanın işgal edilme meselesidir. Bu dönem, Siyonistler tarafından işgal edilen Amerika’nın ve Avrupa ülkelerinin işgalden kurtuluş mücadelesinin başlangıç dönemidir.’’ diye konuştu.

Dünya genelindeki vicdan sahibi tüm insanlara çağrı bulunan Bülent Yıldırım şöyle konuştu: ‘‘Buradan Avrupa ve Amerika halkına çağrıda bulunuyorum. Siyonizm sizi işgal etmiş ve liderleriniz Siyonist uşağıdır. Bunlar, sadece Filistin'e bomba atmıyorlar. Sizi de sömürüyorlar. En büyük Siyonizm’in işgal ettiği toprak, Amerika halkının yaşadığı topraktır. Özgür düşünceye sahip olan Amerika halkı, ayağa kalkın ve hakkınızı arayın. Beyaz Saray'ın önüne gidin. Bu Siyonistleri aşağıya indirin. Ne diyor bu Siyonist Dışişleri Bakanı. Bende Yahudi’yim diyor. Ben buradan Yahudilere soruyorum. Çocuk ölümlerini kabul ediyor musunuz? O nedenle İsrail halkına da sesleniyorum. Mavi Marmara'da Yahudiler de vardı. Bu Netanyahu'yu aşağı indirin. Netanyahu dünyayı kana buluyor. Netanyahu Hitler'in uşağıdır Netanyahu antisemitizm artsın. Ve Yahudiler dünyanın her tarafında zorlansın. Katledilsin. İsrail'e mahkum olsun diye bu savaşı, bu kadar şiddetli yapıyor’’

‘‘Dünya genelindeki halklar Siyonist sistemi çökertecek’’

Yıldırım, artık Siyonist sistemin deşifre edildiğini belirterek, ‘‘Üçüncü dünya savaşı geliyor. Ve koşarak geliyor. Üçüncü dünya savaşını durduracak sadece halklardır. İyi ve merhametli insanlardır. Merhametli halkların kardeşliği ayağa kalksın. Ne güzel eylemler yaptınız Londra'da. Barcelona'da, Berlin'de, Paris'te, yeryüzünün her tarafında. Latin Amerika'da, Afrika'da, Endonezya'da dünyanın her tarafında halklar harekete geçti. Bu halklar büyük dünya Siyonist sistemini çökertecek. Artık deşifre oluyorsunuz.’’ ifadesini kullandı.

Tüm Türkiye ve dünyaya harekete geçme çağrısında bulunan Yıldırım, ‘‘Biz yüz binlerce insanla İncillik Üssü'ne doğru gideceğiz. Türkiye halkı ayağa kalkın. Binlerce insan olarak yola çıkın. Evlerinizde durmayın. Yatmayın, uyumayın. Çocuklar ölüyor. Bu çocukların ölümüne sessiz kalırsanız bizim çocuklarımıza da aynısı yapılacak. Gösterdiğim harita Amerika'nın işgal haritasıdır. Bu siyonizmin işgal edilmiş Amerika topraklarının yöneticilerinin kanı Filistin'den çıkarıp Türkiye'ye yayma haritasıdır. Amerika halkına sesleniyorum. Çocuk ve kadınlar için ayağa kalkın. Çünkü göreceksiniz. Türkiye halkı ayağa kalkacak.’’ sözlerini söyledi.

‘‘Cuma günü yola çıkıyoruz, Pazar günü İncirlik’te olacağız’’

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, organizasyona dair detayları paylaşarak, ‘‘Cuma günü İstanbul’dan yola çıkacağız. Allah'ın izniyle Adapazarı'na uğrayacağız. Ankara'ya uğrayacağız. Basın toplantıları yapacağız. Oradan Konya'ya sonra Pazar günü İncirlik'te olacağız. Tüm Türkiye’den katılım olacak. Eğer Gazze’de ateşkes olmazsa orada kalacağız. Herkesi bu konvoya destek vermeye davet ediyorum’’ dedi.

Kaynak : PHA