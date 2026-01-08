Depremden etkilenen 11 ilde, İlim Yayma Vakfı tarafından yaptırılan kütüphanelerin toplu açılış programı Malatya'da düzenlendi. Eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve öğrencilerin bilgiye erişiminin artırılması amacıyla hayata geçirilen kütüphaneler, Malatya merkezli programla eş zamanlı olarak hizmete açıldı.

Toplu açılış programına, Millî Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Necmettin Bilal Erdoğan, Malatya'dan çevrim içi bağlantı yoluyla katıldı. Programda konuşan Bakan Tekin ve Bilal Erdoğan, deprem bölgesinde eğitime yönelik gerçekleştirilen yatırımların önemine dikkat çekerek, açılışı yapılan kütüphanelerin öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni etti.

Program kapsamında Adıyaman Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulu'nda İlim Yayma Vakfı tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışı da çevrim içi bağlantı ile gerçekleştirildi. Adıyaman'daki programa İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Ali Tosun, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılışta, kütüphanenin öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sunmasının yanı sıra okuma alışkanlığının güçlendirilmesine ve araştırma kültürünün yaygınlaştırılmasına önemli bir imkân sağlayacağı vurgulandı.

Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Bilgiye açılan yeni bir kapı daha öğrencilerimizle buluşmuştur. Depremden etkilenen illerimizde eğitim ortamlarının iyileştirilmesi amacıyla hayata geçirilen bu anlamlı çalışmanın ilimize kazandırılmasında emeği geçen Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Necmettin Bilal Erdoğan'a teşekkür ediyor, kütüphanemizin okulumuz, öğrencilerimiz ve eğitim camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası normalleşme sürecinde eğitim kurumlarının fiziki ve akademik imkânlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilirken, bu kapsamda kurulan kütüphanelerin öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerine, bilgiye erişimlerini artırmalarına ve nitelikli bir eğitim ortamında yetişmelerine katkı sunacağı ifade edildi.

İlim Yayma Vakfı tarafından deprem bölgesinde hayata geçirilen kütüphane projelerinin, Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde önümüzdeki süreçte de devam etmesinin hedeflendiği bildirildi.

Kaynak : PERRE