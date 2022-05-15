PKK üyelerine erzak ve lojistik malzeme sağlayan 4 şüpheli gözaltına alındı PKK üyelerine erzak ve lojistik malzeme sağlayan 4 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından belirledikleri 4 adrese operasyon düzenlendi. Polisler tarafından adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen tabanca ve uyuşturucuya el konulurken 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: PHA