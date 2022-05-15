Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından belirledikleri 4 adrese operasyon düzenlendi. Polisler tarafından adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen tabanca ve uyuşturucuya el konulurken 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.