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Gözaltına alınan K. A, H.Ö, B.B, B.K, Y.G, M.Ç, A.L, A.D, A.B, H.D, K.D, ve B.A, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Ekipler, aramada, 330 gram uyuşturucu ve 28 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 3 ayrı uygulama noktasında durumundan şüphelenerek durdurulan araçlarda arama yapıldı.

Adıyaman’da Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü çalışmalarında 330 gram uyuşturucu ve 28 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 12 kişi gözaltına alındı.

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