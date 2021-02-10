Adıyaman’da art arda çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, gök gürültüsü gecenin sessizliğini bozdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adıyaman, akşam saatlerinde başlayan gök gürültüsü ile beraber birbiri ardına çakan şimşeklerle aydınlandı. İlk olarak Adıyaman’ın kuzey, daha sonra kuzeydoğu ve güneyinde etkili olan şimşekler yaklaşık 1 saat boyunca sürdü. Meteorolojinin, gök gürültülü yağış uyarısı yaptığı Adıyaman’da adete gece gündüz oldu. Birbiri ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Şimşeklerin yanı sıra gök gürültüsü etkili oldu. Gök gürültüsü ve şimşeğin ardından bir süre yağan yağmur etkisini kaybetti.