Adıyaman ve ilçelerde, saat 17.00’de sona eren oy verme işlemenin ardından sandıklar açılarak oylar sayılmaya başlandı.

Bin 452 sandıkta 399 bin 303 seçmenin oy kullanıldığı Adıyaman'da, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Türkiye Petrolleri Ortaokulunda, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Milletvekili adayları Resul Kurt 23 Nisan İlkokulunda, İshak Şan Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda, Mustafa Alkayış Şehit Cem Özgül İlkokulunda, CHP Adıyaman Milletvekili Adayı Abdurrahman Tutdere Şehit Cem Özgül İlkokulunda oy kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde oy verme işlemi saat 17.00'de sona ermesiyle depremin vurduğu iller arasında yer alan Adıyaman'da oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılıp, oylar sayılmaya başlandı.

Oy sayımların başlamasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na iletilen sayımlarda kesin olmayan sonuçlara göre Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) yüzde 56.13 ile önde götürürken hemen arkasından ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 16.79 ve sonrasında Yeşil Sol Parti yüzde 11.23 ile ye aldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 4 milletvekili alırken hemen yanında ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise 1 milletvekili aldığı görüldü. Açılan sandık sayısı ise yüzde 49.59 olarak tespit edildi.

Kaynak : PHA