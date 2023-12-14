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Kermesten elde edilen gelirin tamamı Filistin halkına gönderileceği gibi kermes etkinliğine eğitim camiası, vatandaşlar, veliler ve öğrenciler yoğun katılım gösterdi.

Kermes etkinliğine Eğitim Müfettişleri Başkanı Arif Karakuş, Eğitim Müfettişleri Başkan Yardımcısı Sadık Yıldırım, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Hamza Çelenk, Ömer Faruk Güneş, Mustafa Gümüş, Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir, Türk Eğitim Sen Başkanı Şemsettin Ağar, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Filistin yararına düzenlemiş oldukları kermes hakkında açıklamada bulanan Şehit Mehmet Kılınç İlkokulu Müdürü Murat Öztürk; “Bu kermesimizi Filistin yararına düzenledik. İyilik Der ile birlikte bu kermesimizi düzenlemiş olduk. Başta İyilik Der olmak üzere kermesimize emeği geçen öğretmenlerimize, velilerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Kermesimize velilerimiz ve vatandaşlarımız tarafından yoğun bir katılım var. Allah herkesten razı olsun. İnşallah bu tür yardımlaşmalarımız Filistin’in kurtuluşuna vesile olur. Filistin’de büyük bir katliam yapılıyor. Bu katliamın bir an önce durdurulması gerekiyor. Bizlerde elimizden geldiğince Filistinli kardeşlerimize destek vermeye çalışıyoruz. Velilerimizin tamamı kermesimize destek verdiler. Evlerinde hazırlamış oldukları yemekleri ve tatlıları Filistin için kermese getirdiler. Bütün velilerimizin desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Filistin için düzenledikleri kermeslere değinen İyilik Der Adıyaman İl Temsilcisi Sami Türk, “100 yıla yakın bir süredir devam eden İsrail’in hain saldırıları var. Filistinli kardeşlerimize destek için bugün buradayız. Kermesimize velilerimiz ve öğrenciler yoğun bir şekilde ilgi gösterdiler. Kermesimizden elde ettiğimiz geliri Filistin’e göndereceğiz. Kermesimizde görev alanların büyük bir bölümü velilerimiz, diğer görevlilerimiz ise dernek gönüllerimizden oluşmakta. Tamamen gönüllülük esasıyla çalışıyorlar. Velilerimiz hem evlerinde yapmış olduğu yemekleri ve tatlıları kermesimize getiriyorlar hem de öğrencileri bu kermesteki ürünleri para ile alıyorlar. Bu dayanışma örneği bizleri duygulandırıyor. Kermesimize destek veren Şehit Mehmet Kılınç İlkokulu Müdürü Murat Öztürk başta olmak üzere okul yönetimine, öğretmenlerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Rabbim insanlara insan olma ruhu versin. Filistin’de yapılan katliam devam ediyor. Orada insanlar yakınlarının cesetlerini bile alamıyorlar. Yıkılan evlerin altında halen cesetler var. Hiçbir şey yapamasak bile oradaki kardeşlerimize destek olmak adına çalışmalarımız oluyor. Çocuklarımız oradaki çocukları düşünerek onlara dua ediyorlar” dedi.

Adıyaman merkezde bulunan okullarda düzenlemiş oldukları kermeslere vurgu yapan İyilik Der Adıyaman İl Gönüllüsü Orhan Koparal, “Birkaç haftadır okullarımızda Filistin’e destek amacıyla kermes düzenlemekteyiz. Şehit Mehmet Kılınç İlkokulu’nda düzenlediğimiz kermesten elde edilen parayı Filistin’e göndereceğiz. Kermese velilerden ve öğrencilerden yoğun bir ilgi var. Kermese emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

Şehit Mehmet Kılınç İlkokulu öğretmenlerinden Mehmet Kandemir ise, “Velilerimizin katılımıyla önemli bir etkinliği gerçekleştirmiş olduk. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bizler Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Ve yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Velilerden Fahrettin Şahin ise Filistin’e destek olmak adına düzenlenen kermes hakkında açıklamada bulunarak, “Filistin halkına destek olmak için veliler olarak kermese katıldık. Aileler olarak her zaman Filistin halkının yanındayız. Onlar bizlerin kardeşleridir. Ayrıca İsrail’in ürünlerini boykot ediyoruz. Aile fertlerimizle birlikte İsrail’in ülkemizde satmış olduğu ürünleri boykot etmekteyiz” şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA