Besni'ye bağlı Hacıhalil Köyü Direklitepe mevkiinde çoban tarafından otlatmaya çıkarılan sürü, gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı sonrası dağda mahsur kaldı. Çobanın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Zorlu hava koşullarına rağmen yürütülen çalışmalarla hayvanlar kademeli olarak güvenli bölgelere indirildi.

Kurtarma çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Milletvekili Hüseyin Özhan, ekiplerin sahadaki gayretine dikkat çekerek, 'Besni ilçemizin Hacıhalil köyü Direklitepe mevkiinde dağda mahsur kalan 800 küçükbaş hayvanı kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor. Bu zorlu şartlarda görev yapan jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine kolaylıklar diliyorum. İnşallah kazasız belasız tüm hayvanlar sağ salim kurtarılır' ifadelerini kullandı.

Yetkililer, bölgede olumsuz hava koşullarının devam edebileceği uyarısında bulunurken, benzer durumlara karşı hayvan sahiplerinin meteorolojik uyarıları yakından takip etmeleri istendi. Kurtarma operasyonunu köy sakinleri de yakından izledi.

Kaynak : PERRE