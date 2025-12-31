ÇADAP Başkanı Aziz Levent Binzet imzasıyla yayımlanan açıklamada, dernek olarak Adıyamanlı ilköğretim ve üniversite öğrencilerine burs imkânları sağladıkları, çocukların ve gençlerin geleceğe hazırlanmasına dayanışma anlayışıyla katkı sundukları belirtildi.

Açıklamada, özellikle 6 Şubat depremlerini yaşayan Adıyaman için eğitime yapılan her katkının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Gülben Ergen'in başkanlığını yürüttüğü Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin kentte hayata geçirdiği kreş ve okul yatırımlarının yalnızca eğitim alanında değil, moral ve dayanışma açısından da anlamlı olduğu ifade edildi.

ÇADAP açıklamasında, çocukların geleceğine yönelik iyi niyetli girişimlerin desteklenmesi gerektiği belirtilerek, bu tür çalışmaların 'anlamsız ve kısır tartışmalara alet edilmemesi' çağrısı yapıldı. Eğitime yönelik yatırımların Adıyaman'ın ihtiyaç duyduğu yeni destek ve yatırım süreçlerine katkı sunduğu kaydedildi.

Açıklamanın sonunda, Gülben Ergen ve Çocuklar Gülsün Diye Derneği yöneticileri ile üyelerine teşekkür edilerek, bu duyarlılığın kentte ihtiyaç duyulan diğer alanlardaki yatırımlar için de hayırseverlere örnek olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak : PERRE