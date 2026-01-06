Adıyaman'da yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte karlar eridi, birçok noktada yollar çamurla kaplandı. Özellikle bozulan yol zeminlerinde oluşan derin çukurların yağmur ve eriyen kar sularıyla dolması, trafikte aksamalara neden oldu.

Esnaf ve sürücüler, araçların çukurlardan geçişi sırasında zorlandığını, bazı bölgelerde trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiğini ifade etti. Yol üzerindeki su dolu çukurların sürücüler tarafından fark edilmesinin güç olduğunu belirten vatandaşlar, bu durumun kazalara davetiye çıkardığını dile getirdi.

Sürücüler, özellikle yoğun trafik saatlerinde oluşan çamurlu ve bozuk yol koşullarının hem araçlara zarar verdiğini hem de can güvenliğini tehlikeye attığını vurgularken, yetkililerden kalıcı bir çözüm beklediklerini ifade etti.

Yayalar da çamurlu ve su dolu çukurlardan kaçınmaya çalışırken zor anlar yaşadı.

Kaynak : PERRE