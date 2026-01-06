2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetleri kapsamında Adıyaman'da düzenlenen Futsal Final Müsabakaları, belediye spor salonunda oynanan heyecan dolu karşılaşmaların ardından tamamlandı. Genç Erkekler ve Genç Kızlar kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalar, öğrencilerin yüksek performanslı oyunları ve centilmence mücadeleleriyle izleyenlerden tam not aldı.

Genç Erkekler Futsal Finali'nde Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi Şampiyon

Genç Erkekler kategorisinde Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi ile Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi karşı karşıya geldi. Zorlu ve heyecanlı geçen final maçları sonucunda Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi birinci olurken, Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci sırayı aldı. Merkez Borsa İstanbul Anadolu Lisesi üçüncü, Kahta METEM ise dördüncü oldu. Öğrenciler sahada sergiledikleri üstün performans ve takım ruhuyla büyük beğeni topladı.

Genç Kızlar Kategorisinde Kahta Narince Çok Programlı Anadolu Lisesi

Genç Kızlar Futsal Müsabakalarında ise Kahta Narince Çok Programlı Anadolu Lisesi birinciliği elde etti. Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi ikinci, Gerger Çok Programlı Anadolu Lisesi üçüncü ve Besni Şehit Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisesi dördüncü olarak turnuvayı tamamladı. Kız öğrencilerin sahadaki mücadeleci ve disiplinli oyunları, organizasyona renk kattı.

Ödül Töreninde Dereceye Giren Takımlara Ödülleri Takdim Edildi

Final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül törenine İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Ali Tosun katıldı. Sayın Tosun, törende yaptığı konuşmada okul sporlarının öğrencilerin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine sağladığı katkılara dikkat çekti. Müsabakalara katılan tüm sporcu öğrencileri, öğretmenleri ve emeği geçen paydaşları tebrik eden Tosun, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti.

Organizasyon yetkilileri, müsabakaların sorunsuz şekilde tamamlanmasında emeği geçen idareciler, öğretmenler, hakemler ve tüm paydaşlara teşekkür etti. Okul Sporları Futsal Final Müsabakaları, çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona ererken, önümüzdeki dönemlerde de öğrencilerin sporla buluşmaya devam edeceği bildirildi.

Kaynak : PERRE