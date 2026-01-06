Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 15-26 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen 3 bin personel alımına ilişkin başvurular tamamlandı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte adayların gözü, yerleştirme sonuçlarının duyurulacağı tarihe çevrildi.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, başvuruların değerlendirilmesinin yaklaşık 2-3 hafta sürmesi bekleniyor. Bu sürecin ardından personel alımı sonuçlarının 2026 Ocak ayının ikinci haftasından sonra kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Sonuçlar Kariyer Kapısı Üzerinden Duyurulacak

Adaylar, başvuru sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuçlara ilişkin ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak olup, adayların duyuruları resmi kanallar üzerinden takip etmesi gerekiyor.

Yerleştirme Esasları

Yerleştirme işlemleri, adayların KPSS puan üstünlüğü ve tercih sıralaması dikkate alınarak Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla yapılacak. KPSS puanlarının eşit olması durumunda ise mezuniyet tarihi daha eski olan adaya, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

Yerleştirme sürecinde adayların sistemde beyan ettiği bilgiler esas alınacak.

Gerçeğe aykırı bilgi verdiği tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak ve bu durumdaki adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak.

