Alınan bilgiye göre kavga, akşam saatlerinde Varlık Mahallesi'nde meydana geldi.

İki grup arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmaya yakınlarında katılmasıyla kavgaya dönüştü. Bıçak, satır ve tekme, tokatla kavgaya karışanları görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga sonlandırıldı. Kavgada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis tarafından kavgaya karıştıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.