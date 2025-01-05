Bunlar da ilginizi çekebilir

Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MSB: 'Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit bölgelerinde 11 terörist etkisiz hale getirildi'

MSB: 'Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit bölgelerinde 11 terörist etkisiz hale getirildi'

Polis ekipleri olaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalışsa da kavganın büyümesi üzerine ekipler biber gazı kullanmak zorunda kaldı.

Hastanenin acil servisinde karşılaşan taraflar arasında yeniden arbede yaşanırken, tarafların yakınlarının da olaya dahil olmasıyla Acil Servis'te büyük bir kargaşa çıktı.

Kavgada çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Adıyaman ’da iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.