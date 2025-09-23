Bunlar da ilginizi çekebilir

İstanbul, Ankara, İzmir için güncel akaryakıt listesi ise şu şekilde:

Adıyaman’da akaryakıt fiyatlarının güncel fiyat tablosu şu şekilde:

Şeriban ÖZÇAKMAK – Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 23 Eylül 2025 Salı günü itibariyle, Adıyaman’da benzinin litre fiyatı 55.18 TL’yi gördü. LPG (Otogaz) fiyatlarında ise düşüş yaşandı.

