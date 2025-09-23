Şeriban ÖZÇAKMAK – Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 23 Eylül 2025 Salı günü itibariyle, Adıyaman’da benzinin litre fiyatı 55.18 TL’yi gördü. LPG (Otogaz) fiyatlarında ise düşüş yaşandı.
Adıyaman’da akaryakıt fiyatlarının güncel fiyat tablosu şu şekilde:
Benzin: 55,18 TL
Motorin: 56,69 TL
LPG: 27,02 TL
İstanbul, Ankara, İzmir için güncel akaryakıt listesi ise şu şekilde:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 53,07 TL
Motorin: 54,40 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 52,92 TL
Motorin: 54,28 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara:
Benzin: 53,90 TL
Motorin: 55,40 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir:
Benzin: 54,23 TL
Motorin: 55,73 TL
LPG: 26,33 TL
Kaynak : PHA