Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında, İl Göç İdaresi personelinin kamu kurumlarına dağıtım süreci değerlendirildi. Toplantıda etkin görev dağılımı ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.

Adıyaman Valiliği'nde düzenlenen toplantıya, İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin kamu kurumlarına görevlendirilme süreci gündem oldu. Vali Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen görüşmede, personelin bilgi birikimi ve mesleki tecrübesi esas alınarak kamu kurumlarında etkin, verimli ve uyumlu çalışmasının sağlanması amaçlandı.

Toplantıda ayrıca, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve sunulan hizmetlerin daha etkin hâle getirilmesine yönelik yol haritası detaylı şekilde ele alındı.

Kaynak : PERRE