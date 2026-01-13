CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda emekli maaşları başta olmak üzere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emekli maaşları için kullandığı 'sefalet' ifadesini hatırlatarak, en düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi çağrısında bulundu.

BAHÇELİ'NİN 'SEFALET' SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Özgür Özel, Devlet Bahçeli'nin emekli maaşlarına ilişkin daha önce yaptığı, 'Onlar üzülürken biz rahat olamayız. Onları sefalet ücretine değil, en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşımalıyız. Emeklilerimizin sonuna kadar yanındayız' sözlerini anımsattı.

Özel, bu ifadeler üzerinden çağrıda bulunarak, 'Madem Bahçeli de 'sefalet' dedi. Getirelim Meclis'e, emekli maaşını asgari ücrete eşitleyelim hem Meclis'in şerefini hem de emeklileri kurtaralım' ifadelerini kullandı.

'AKP İYİ BİR TEKLİF GETİRSİN, OY VERİRİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenen Özel, emekli maaşları konusunda Meclis'e düzenleme getirilmesini istedi. Özel, 'AKP iyi bir teklif getirsin, iki elimizi kaldırarak oy veririz' ifadelerine yer verdi.

'Bu Meclis Saray'ın memuru değil ki' diyen Özel, emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi için yasal düzenleme çağrısını yineledi.

'EMEKLİNİN MESELESİNDE BİR ARADA OLURSAK ÇOK ŞEY DEĞİŞİR'

Farklı siyasi başlıklarda ayrışmalar yaşanabileceğini belirten Özel, emeklilerin meselesinde ortak tutum alınması gerektiğini savundu. Özel, 'Emeklinin meselesinde bir arada olursak Türkiye'de çok şey değişecek. Sizi görmeyeni, duymayanı siz de bırakın oy vermeyi, selam bile vermeyin' dedi.

'LEYLA USTA'YI GÖREVDEN ALIN'

Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Usta'nın, 'Suriye'de Müslümanlar ölürken sesiniz çıkmıyordu, Aleviler ölünce ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz' sözlerine sert tepki gösterdi:

Özel, 'Alevileri Müslüman saymayan, Suriye'deki katliamını meşrulaştıran, abuk subuk laflar. Bu hanımefendiyi hâlâ görevde tutmaya devam ederseniz, bu ayıplı laf hepsinin üzerine kalır. En başta Erdoğan'ın üzerine kalır. Müslümanların kanının akmasına sesini çıkarmamışız. Yazıklar olsun sana. 1 Mart Tezkeresi'ni biz engelledik. Erdoğan, tezkereye 'hayır' oyu veren bütün AK Partili vekilleri siyasetten sildi. Amerikancılık size kalsın.'

'EN DÜŞÜK MAAŞ 39 BİN LİRA OLMALI'

Emeklilerin ekonomik koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, 'Emekliler 'Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız' diye haykırıyorlar. AKP, emeklinin düşmanı, zenginin dostudur' ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin emeklilere bakışını eleştiren Özel, 'AKP gelir gelmez 'Emekliye milli paydan hak vermeyeceğiz, zira emekliler milli payı artıran değil azaltandır' dediler. Beğenmedikleri üçlü koalisyonda (Bülent Ecevit, Mesut Yılmaz, Devlet Bahçeli) en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. O zaman 8 çeyrek altın alınıyordu. Bugün 2 çeyrek altın alamıyor. Şaka değil. Emekliler her ay 6 çeyrek altın kaybediyor' ifadelerini kullandı.

'Bir şey nerede kaybedildiyse orada bulunur' diyen Özel, 'Madem sandıkta kaybedildi, sandıkta kazanılacak. En düşük maaş 39 bin lira olmalı. Çatlasalar da patlasalar da emeklinin arkasında duracağız' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE