Avukat Ayşenur Altuntaş, müvekkili Bekir Türlü'nün 2023 yılında Keysun Sulama Birliği bünyesinde çalıştığı sırada, 2022 ve öncesine ait resmî evrakların yakılarak imha edildiğine bizzat şahit olduğunu belirtti. Altuntaş, bu durumun Birlik Başkanı Mehmet Eryılmaz'ın talimatıyla, Birlik Müdürü Faruk Göksu ve birlik personeli Yaşar Binici tarafından gerçekleştirildiğinin bu hususta müvekkilinin ve kurumda o dönemde çalışan bir kısım personellerin görgüsünün ve bilgisinin olduğunu söyledi.

'Tutanağın ardından maaş düşürüldü, iş akdi feshedildi'

Altuntaş, müvekkilinin bu hukuka aykırı durumu diğer personellerle birlikte tutanak altına alıp imzaladığını, bunun öğrenilmesinin ardından ise önce maaşının düşürüldüğünü, ardından iş akdinin haksız ve hukuka aykırı şekilde sona erdirildiğini ifade etti.

Bu gelişmeler üzerine 5 Ağustos 2024 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunduklarını belirten Altuntaş, Birlik Başkanı Mehmet Eryılmaz, Birlik Müdürü Faruk Göksu ve birlik personeli Yaşar Binici hakkında zimmet, görevi kötüye kullanma ve delilleri yok etme suçlarından ciddi ve somut iddialar içeren bir ihbar dosyası oluşturulduğunu söyledi.

'Dosya fiilen askıya alınmış durumda'

Altuntaş, savcılığın ihbarın ardından iki gün içerisinde kolluğa müzekkere yazarak bilgi sahibi sıfatıyla 6-7 kişinin ifadesinin alındığını, bu işlemlerin 19 Kasım 2024 itibarıyla tamamlandığını aktardı. Ancak bu tarihten sonra dosyada hiçbir gelişme yaşanmadığını vurgulayan Altuntaş, dosyanın hâlen ihbar dosyası olarak bekletildiğini belirtti.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 158 ve devamı maddelerine dikkat çeken Altuntaş, savcılığın yeterli şüphe oluşmasına rağmen soruşturma dosyası açmadığını, bunun hukuk devleti ilkesine, etkili soruşturma ilkesine ve kamu kaynaklarının denetlenebilirliğine aykırı olduğunu ifade etti. Bu durumun kamu vicdanını zedelediğini ve adalete olan güveni sarstığını dile getirdi.

Altuntaş, yaptıkları basın açıklamasının herhangi bir kişi ya da kurumu hedef alma amacı taşımadığını vurgulayarak, tek taleplerinin soruşturmanın hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve suç tespit edilmesi hâlinde sorumluların cezalandırılması olduğunu söyledi.

Bekir Türlü: 'Adalete güveniyoruz'

Müvekkil Bekir Türlü ise Perre Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 'Ben ve işten çıkarılan işçiler adalete güveniyoruz. Er geç adalet yerini bulsun. Mağdur olduğumuz kadar haklıyız. Önce adalet istiyoruz, başka hiçbir şey istemiyoruz' ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Daha önce Perre Haber Ajansı tarafından gündeme getirilen haberde; Adıyaman Keysun Sulama birliğinde 2022 ve öncesine ait resmî evrakların yakılarak imha edildiği, çiftçilerden tahsil edilen bazı ödemelerin gelir kaydına alınmadığı ve bu işlemlerin delil karartma amacı taşıdığı iddia edilmişti. Çakırhüyük'te muhtarlar, çiftçiler ve işten çıkartılan personel iddialarını dile getirmiş, haber üzerine sulama birliğinden de bir açıklama yapılmıştı.

İddialar üzerine, sulama birliğinde çalışan Bekir Türlü'nün durumu tutanak altına aldığı, bu sürecin ardından maaşının düşürüldüğü ve işten çıkarıldığı öne sürülmüştü. Türlü'nün 5 Ağustos 2024'te Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı ihbar sonrası bazı kişilerin bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerinin alındığı, ancak dosyanın soruşturma aşamasına geçirilmediği belirtilmişti.

Taraflar, soruşturmanın etkin biçimde yürütülmesini ve kamuoyunun bilgilendirilmesini talep ediyor.

Kaynak : PERRE