Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kentte 2013-2016 yılları arasında sivil itaatsizlik eylemlerini organize ettikleri ve PKK/KCK üyesi iddiasıyla şüpheliler A.A, B.P. ve M.E. için yakalama kararı çıkartıldı. Terörist cenazeleri için törenler ve anma etkinlikleri, Apo'ya özgürlük yürüyüşleri, açlık grevleri, Kobani olaylarına destek eylemlerini gibi bir çok sivil itaatsizlik eylemlerini organize ettiği ileri sürülen Demokratik Bölgeler Partisi Adıyaman İl Başkanı A.A, geçmiş yıllarda Barış ve Demokrasi Partisi Adıyaman İl eş Başkanı olarak görev yapmış B.P. ve Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER) Başkanı M.E., için Adıyaman İl Jandarma ekipleri tarafından 3 adrese eş zamanlı düzenlenen baskında 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Sorgulamaların ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : PHA