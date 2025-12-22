Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun başkanlığında, Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Biriminde görev yapan teknik personel ve mühendislerin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, İnşaat Emlak Biriminden sorumlu Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz tarafından il genelinde yapımı devam eden ve planlama aşamasında bulunan eğitim yatırımlarına ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı.

Sunumun ardından değerlendirmelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, eğitim kurumlarının inşaat ve onarım süreçlerinin zamanında tamamlanmasının, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı eğitim ortamlarına kavuşması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Bu kapsamda çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda etkin, hızlı ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantının sonunda İl Müdürü Tosun, İnşaat Emlak Birimi ekibine özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

