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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenlenen operasyona çok sayıda polis ekibi katıldı.

Son olarak Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper’in talimatıyla ışıklarda dilenen Suriyeli dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.

Adıyaman’da halkın duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde edilen dilencilere yönelik denetimleri devam ediyor.

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