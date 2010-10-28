Adıyaman’da halkın duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde edilen dilencilere yönelik denetimleri devam ediyor.
Son olarak Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper’in talimatıyla ışıklarda dilenen Suriyeli dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyona çok sayıda polis ekibi katıldı.
Polisten kaçan Suriyeli dilenciler sokak aralarına kaçarken polis memurları kıskıvrak yakaladı. Yakalanan küçük yaştaki Suriyeli çocuklar çocuk şube ekiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak : PHA