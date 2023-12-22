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Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada Ramazan E., Abdullah D., Emircan K., isimli askerler yaralanırken, yaralı askerler ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Devriye görevi yaptığı belirtilen ‘Kirpi’ adı verilen askeri zırhlı araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Alınan bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Adıyaman merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kömür Beldesi yakınlarında meydana geldi.

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