Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlar kapsamında Gerger ilçesinde önemli bir başarıya imza attı. Gerger Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyon sonucu, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Ş.Ç. isimli şahıs yakalandı.

Gerger İlçesi'nde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa düzenlenen operasyonda, şüphelinin yakalanması için titizlikle sürdürülen çalışmalar meyvesini verdi. Operasyon kapsamında Ş.Ç. , yakalanarak gözaltına alındı ve adli işlemler için Jandarma birimlerine getirildi.

Yakalanan şahıs, Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, operasyonun toplumun huzur ve güvenliği için aranan şahısların yakalanmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sayesinde suçluların adalete teslim edildiğini ifade eden yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla benzer operasyonların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Bu operasyon, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nın aranan şahısların yakalanması ve suçla etkin mücadele konusundaki kararlılığını gözler önüne sererken, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadelenin de sürdürülmesi konusunda güçlü bir mesaj verdi.

