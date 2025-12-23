Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından bu yıl 'Sanayide Yapay Zeka' temasıyla düzenlenen Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende, Gaziantep sanayisine yön veren firmalar ödüllendirilirken, Erdemoğlu Holding bünyesindeki iki şirket de ödül alarak dikkat çekti.

Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesi'nde düzenlenen törene; Bakan Kacır'ın yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, üniversite rektörleri, oda ve borsa başkanları, belediye başkanları, sanayiciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende, Erdemoğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Zeki Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş., gösterdikleri üretim, ihracat ve sanayi performansıyla ödüle layık görülerek Gaziantep'in yıldız firmaları arasında yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, törende yaptığı konuşmada, Gaziantep'in güçlü sanayi altyapısına dikkat çekerek, 'Yatırım, istihdam ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz. Küresel ölçekte yaşanan ekonomik dönüşümlere rağmen Türkiye, sanayi alanında önemli mesafe kat etti. Sanayide dijital dönüşüm ve yapay zekâ uygulamaları, rekabet gücümüzü artıracak' ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in girişimci ruhu ve geniş üretim yelpazesiyle Türkiye'nin önde gelen sanayi şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Kacır, kentin sanayide dijital dönüşüm ve yeni üretim modellerine ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, 'Gaziantep, üretim ve ihracat kapasitesiyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunuyor. Kamu kurumları olarak sanayi camiasının her zaman yanındayız' ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, Gaziantep'in zorlu süreçlere rağmen üretimden vazgeçmeyen bir şehir olduğunu vurgulayarak, ''Sanayide Yapay Zeka' mottosuyla katma değeri yüksek ve rekabet gücü güçlü bir üretim yapısını kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

Törende ayrıca, Gaziantep Sanayi Odası ile Gaziantep Üniversitesi arasında Teknopark kurulmasına yönelik iyi niyet protokolü, Gaziantep Üniversitesi ile TÜBİTAK arasında ise Milli Teknoloji Atölyesi kurulmasına ilişkin ön protokol imzalandı.

Programın sonunda, İSO 500 ve İSO İkinci 500 listelerinde yer alan firmalara ödülleri takdim edilirken, Erdemoğlu Holding bünyesindeki şirketlerin elde ettiği başarı, Gaziantep sanayisinin güçlü yapısını ve küresel rekabet potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak : PERRE