Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, kentteki pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Adıyaman'da akaryakıt fiyatları 28 Mart 2026 tarihi itibarıyla yeniden güncellendi.

Son güncellemeye göre Adıyaman'da benzinin litre fiyatı 64 lira 67 kuruş, motorinin litre fiyatı 77 lira 19 kuruş, LPG'nin litre fiyatı ise 30 lira 94 kuruş oldu.

Petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, iç piyasada fiyatların sık sık değişmesine neden olurken, son günlerde yapılan indirimlerin ardından bu kez zamların etkili olduğu görüldü.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE