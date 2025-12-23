Adıyaman Belediyesi, 2025 yılı içinde su hizmetlerini genişleterek 6 bin 106 yeni su aboneliği kazandırdı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yapılan çalışmaların yalnızca bir istatistik olmadığını, kentteki her yeni abonenin hayatına dokunan bir adım olduğunu vurguladı.

Başkan Tutdere, paylaşımında : 'Bu, yalnızca bir istatistik değil! Bu; anahtarı çevrilen kapılar, ilk akşam yemeği pişen mutfaklar, çocuk sesiyle dolan evler demek. Ve bütün bu adımlar, Adıyaman'ımızın huzurlu yarınları için...' ifadelerini kullandı.

Belediye ekiplerinin çalışmaları sayesinde yeni abonelikler, vatandaşların günlük yaşamına doğrudan katkı sağladı. Yeni su abonelikleriyle birlikte Adıyaman genelinde su hizmetlerinin erişilebilirliği arttı, vatandaşların kaliteli ve kesintisiz içme suyu hizmetine ulaşımı güvence altına alındı.

Başkan Tutdere, su hizmetlerinin kentin yaşam kalitesini artıran temel hizmetlerden biri olduğuna dikkat çekerek, 'Her yeni abonelik, sadece bir sayaç değil; bir aileye, bir evin sıcaklığına ve çocuklarımızın geleceğine yapılan yatırımdır' ifadelerine yer verdi.

Belediye, 2025 yılında su altyapısı yatırımlarına devam ederek, abonelerin ihtiyaçlarını karşılamayı ve Adıyaman'ın tüm mahallelerinde su hizmetlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Tutdere, bu çalışmalarla Adıyaman'ın geleceğe daha güvenli ve huzurlu adımlarla ilerlemesini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Yeni abonelikler, şehir genelinde altyapı yatırımlarının bir göstergesi olurken, Adıyaman Belediyesi'nin vatandaş odaklı hizmet anlayışını ve kentin yaşam kalitesini artırma kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak : PERRE