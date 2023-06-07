Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından çiftçilere verilmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden ödeneği sağlanan Çayır Mera ve Yem Bitkileri Geliştirme Projesi kapsamında 40 köye 626 hayvan suluğu dağıtımı gerçekleştirildi.

Besni ilçesi Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde gerçekleştirilen törene Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, İl Müdür Yardımcısı Erdal Yılmaz, Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Eyyup Aydın Can, İlçe Müdürü Ömer Şahin, Besni Ziraat Odası Başkanı, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konulan Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas,"Bakanlığımız desteği ile 40 köyümüze hayvancılığı desteklemek için uyguladığımız ve mera alanlarına bırakılacak sıvatlardan hem üreticilerimizin hayvanları hem de yaban hayvanlarının faydalanacağını ve 2023 yılında üreticilerimize İl Müdürlüğümüz nezdinde verilecek desteklerin artarak devam edeceğini, dağıtılan sıvatların ülkemiz ve ilimiz hayvancılığına hayırlı olmasını dilerim" dedi.



Kaynak : PHA