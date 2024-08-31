Karaali Mevkii Eğriçay Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikler çocuklar için düzenlenen yüz boyama, atölye çalışmaları, Nasreddin Hoca müzikali ve çizgi film kahramanlarının gösterileriyle başladı.

Ardından coşkulu bir konserle devam eden etkinlikler kapsamında Türk Halk Müziği’nin sevilen sesleri Birol Hanol, Ersin Demirci, Ali Çelik, Hakan Altuntaş, U. Fırat Taştan, Bedirhan Ercemal ve Hasan Almaz'ın sahne aldı. Monoband grubunun performansı ise büyük beğeni topladı.

“Milli bayramlarımızı daha büyük etkinliklerle kutlayacağız”

Konser etkinliğini hemşehrileriyle birlikte izleyen Başkan Tutdere, selamlama konuşmasında şunları söyledi:

“Bugün gerçekten hepimiz için çok özel bir gün; 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bugün, Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Anadolu'da bu vatanın evlatlarının, emperyalizme karşı ülkemizi sömürmeye ve parçalamaya gelenlere karşı büyük bir zafer kazandığı gündür. 30 Ağustos, Cumhuriyetimize ve ülkemizin bağımsızlığına giden bu önemli adımı atan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.

Bizler, Anadolu'da, Adıyaman'da ve Türkiye'nin her tarafında Gazi Mustafa Kemal'in açtığı yolda, gösterdiği hedefe, yani muasır medeniyet hedefine ulaşıncaya kadar hep beraber ülkemiz, insanlarımız ve memleketimiz için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. İnşallah bundan sonra Adıyaman'da 30 Ağustos'u, 29 Ekim'i, 23 Nisan'ı, yani milli bayramlarımızı ruhuna uygun bir şekilde, çok daha büyük etkinliklerle kutlayacağız. Sizlerle beraber olacağız.”



Kaynak : PHA