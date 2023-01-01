Vali Mahmut Çuhadar’dan yılbaşı denetimi

Vali Mahmut Çuhadar’a denetimler sırasında İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı eşlik etti.

Vali Mahmut Çuhadar, Yılbaşı denetimleri kapsamında ilk olarak Yeşilyurt Polis Merkezi ile Çelikhan yolu üzerindeki Polis Yol Kontrol ve Uygulama Noktasını ziyaret ederek, burada görevli personelin yeni yılını kutlayıp çorba ve tatlı ikram etti.

Sevgi evlerini ziyaret

Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce bir apartman dairesi kiralanarak aile ortamında yetişen Çocuk Evlerini ziyaret etti.

Çocuklarla sohbet ederek yakın ilgili gösteren Vali Mahmut Çuhadar, çocuklara yanında getirdiği çanta içerisinde çeşitli hediyeler vererek yeni yılını kutladı.

Vali Çuhadar, "Milletimizin devletimize emaneti olan değerli yavrularımızı kendi çocuklarımızdan ayrı tutmuyoruz. Çocuklarımızın eğitimlerini tamamlayarak hayata en iyi şekilde hazırlanmaları için devlet olarak her türlü imkanı sağlıyoruz" dedi.

Çocuklar ise Vali Mahmut Çuhadar’a ikramda bulunarak kendilerini ziyaret etmesinden duydukları mutluluğu dile getirerek yeni yılını kutladı.

Çocuk evleri ziyareti sonrası Vali Mahmut Çuhadar başkanlığındaki heyet, Altınşehir Polis Merkezi ile Adıyaman Gölbaşı Karayolu üzerinde bulunan Jandarma ve Polis Yol Kontrol ve Uygulama Noktasını ziyaret ederek, alınan tedbirleri yerinde denetleyip, görevli personelin yeni yılını kutladı.

Vali Çuhadar, gece gündüz demeden özverili ve fedakârca çalışan polis ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Yaptığı inceleme ve denetlemelerin ardından bir açıklama yapan Vali Mahmut Çuhadar, jandarma ve emniyet personelinin yeni yılını kutlayarak şunları söyledi; “Rabbim 2023 yılını ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için hayırlara vesile kılsın. Bütün İslam aleminin acılarını dindiği yıl olur inşallah. 2023 yılı tarihimizde Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayacağımız yıl olacak. Artık 100 yıllık bir çınarımız var. 2022 yılını geride bırakırken vatandaşlarımızın huzur ve güveni ile can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yaz-kış, gece-gündüz demeden büyük bir özveri ve fedakârlıkla görev yapan güvenlik güçlerimizin yeni yılını kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum. 2022 yılının son saatlerini yaşadığımız şuan anda yeni gelen 2023 yılının da ülkemize, milletimize, devletimize ve Adıyamanlı hemşerilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yeni yılın insanlarımıza huzur ve özellikle sağlık getirmesini diliyor, tüm Adıyamanlı hemşerilerimin yeni yılını kutluyorum”dedi.

112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret

Polis ve Jandarma Yol Kontrol ve Uygulama Noktalarındaki inceleme ve denetlemelerinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezine geçen Vali Mahmut Çuhadar, merkezde görev yapan personelin yeni yılını tebrik ederek tatlı ikramında bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezinde görevli personelle bir süre sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Mahmut Çuhadar, 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezine gelen aramaların istatistiği ile ilgili basın mensuplarını bilgi verdi.

112 Acil çağrı Merkezine 01 Ocak – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 659 Bin 250 çağrının geldiğini açıklayan Vali Mahmut Çuhadar, "Bu çağrıların 220 Bin 112 tanesi vakaya dönüşmüştür. Vakaya dönüşen çağrı oranı yüzde 33,52 dir. Vakaya dönüşmeyen 439 Bin 138 çağrı vardır. Vakaya dönüşmeyen çağrı oranı ise yüzde 66,48 dir. 2021 yılı sonunda vakaya dönüşmeyen çağrı oranımız yüzde 74,88 dir. 2022 yılı sonuna kadar hedefimiz Türkiye ortalaması olan yüzde 67,48’in altına inmiş bulunmaktayız. 2023 yılı sonuna kadar bu çağrıları %60’ın altına indirmeyi hedefliyoruz. İl genelinde 2022 yılında tüm acil yardım ekipleri tarafından 170 Bin 398 adet vakaya müdahale edilmiştir. Vatandaşlarımızdan ricamız 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul etmemeleridir. Büyük bir fedakârlıkla 7/24 saat esasına göre hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezimizde görev yapan personelimizin yeni yılını kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum"dedi.