Romanyalı bilim insanları, Rektör Turgut ile bir araya geldi

Bükreş Politeknik Üniversitesine bağlı Instıtutul Natıonal De Cercetare-Dezvoltare Pentru Ingınerıe Electrıca ICPE-CA Enstitüsü Müdürü Dr. Sergıu Nıcolaıe ve beraberindeki heyet, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut’u makamında ziyaret etti.

Besni Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından hazırlanan “Mekatronik programı öğretim içeriklerinin güçlendirilmesi” isimli Avrupa Birliği (AB) projesi çerçevesinde karşılıklı teknoloji transferi yapmak, Besni MYO mekatronik laboratuvarını görmek ve ders içeriklerini incelemek üzere Adıyaman’a gelen araştırmacı öğretim üyeleri, Rektör Turgut ile karşılıklı iş birliği konularında fikir alışverişi yaptı.

Besni MYO Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Başkanı ve aynı zamanda projenin yazarı olan Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Kutlu ve MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Abdülaziz Ceylan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Rektör Turgut, misafirlere Adıyaman Üniversitesi bünyesinde devam eden çalışmalar ve projelerden bahsetti.

Instıtutul Natıonal De Cercetare-Dezvoltare Pentru Ingınerıe Electrıca ICPE-CA Enstitüsü Müdürü Dr. Sergıu Nıcolaıe, ev sahipliğinden ötürü Rektör Turgut’a teşekkür ederken, Turgut ise, iş birliğinin bilim adına güzel sonuçlar doğuracağından hiç şüphesi olmadığını söyledi.

iha