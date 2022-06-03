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Köy okulu öğrencileri boccede Türkiye 2.’si ve 3.’sü oldu

Adıyaman’ın Kahta Büyükbağ Ortaokulu ve Esendere Ortaokulu Okul Sporları Bocce Türkiye Şampiyonasında Türkiye 2.’si ve 3.’sü oldu.

03 Haziran 2022 Cuma 16:13
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Köy okulu öğrencileri boccede Türkiye 2.’si ve 3.’sü oldu

Adıyaman’ın Kahta Büyükbağ Ortaokulu ve Esendere Ortaokulu Okul Sporları Bocce Türkiye Şampiyonasında Türkiye 2.’si ve 3.’sü oldu.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yapılan Okul Sporları Bocce Türkiye Şampiyonasında Yıldız Erkekler Kategorisinde Türkiye 2.si olan Kahta Büyükbağ Ortaokulu ve Küçük Erkekler Kategorisinde Türkiye 3.sü olan Esendere Ortaokulu Bocce Takımını Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Kahta Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başli, Kahta Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Mustafa Çiçek ile birlikte ziyaret ederek öğrencileri tebrik etti.

Büyükbağ ve Esendere Köy okulunda sporcularla Bocce oynayan Fikret Keleş, Kahta Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başli, Kahta Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, Aydın’ın şampiyon olan öğrencilerle Bocce oynadı.

Türkiye’nin en doğusundan, batısına giderek şampiyon olan köylü çocuklarla gurur duyduklarını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Köylerden okumak için Büyükbağ Ortaokuluna gelen çocuklarımızın boccedeki başarılarının herkese örnek olması gerekiyor. Bütün imkansızlıklara rağmen istenildiğinde bütün imkanları zorlayarak başarıyı yakalamanın mümkün olduğunu ortaya koyan çocuklarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Şuna inanmak lazım, nerede olduğunuzun hiç önemi yok. Köyde ya da şehirde olmanız başarıyı engellemiyor. Önemli olan içinizdeki enerjiyi doğru kullanmaktır.

Bugün, il ve ilçelerimizden sonra köylerden de bu başarıların geldiğini gördük ve çocuklarımızın şampiyonluk mutluluklarına ortak olduk. Köy okullarına ve buralarda çocuklarımızın daha iyi şartlarda spor yapabilmeleri için onlara desteklerimiz artarak devam edecek. Bundan sonraki süreçte sık sık köy okullarına ziyaretler gerçekleştirerek öğrencilerimizi spora teşvik edip onları motive edeceğiz. Ben Köylerinden çıkıp Türkiye’nin en batısında Aydın’da 2. ve 3. olan takımlarımızın gelecekte şampiyon olacaklarına da inanıyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

İl Müdürü Fikret Keleş ve beraberindekiler, şampiyon öğrencileri tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: iha
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