Protokol; 6 Şubat depreminin ardından Adıyaman’ın yeniden inşası sürecinde çeşitli projeler, araç ve ekipman desteği ile hibe iş birliklerini kapsıyor.

Protokol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer arasında imzalandı. Başkan Tutdere, bu iş birliğinin Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkmasında önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Tutdere: Tekirdağlılar, Adıyaman’ı 6 Şubat’ta yalnız bırakmadı, şimdi de bırakmıyor

Başkan Tutdere, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Bugün Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Candan Yüceer’i Adıyaman’da ağırlıyoruz. 6 Şubat’ta yaşadığımız büyük yıkımın ardından bizleri yalnız bırakmayan Tekirdağ halkının, bugün de dayanışma ruhuyla yanımızda olduğunu görmek hepimizi mutlu etti. Candan Başkanımıza ve Tekirdağ halkına gönülden teşekkür ediyorum. Bu dayanışmanın ve desteğin devamı için biz de elimizden geleni yapacağız. Candan Başkanımızın da bu süreçte hep yanımızda olacağına yürekten inanıyorum. Birlikte bu şehri yeniden ayağa kaldıracağız.”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ise yaptığı konuşmada Adıyaman’da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, kardeş belediye protokolünün dayanışmayı pekiştirdiğini belirtti:

“Tekirdağlı hemşehrilerimizin sevgi ve dayanışma duygularıyla buradayız. Bu protokol, zaten var olan kardeşliğimizi daha da güçlendirecek. 6 Şubat’ta yüreğimiz Adıyaman’daydı, bugün de buradayız. Sabah saatlerinden bu yana Başkanımızla birlikte Adıyaman’ı adım adım dolaştık. Yıkımın büyüklüğüne bir kez daha tanıklık ettik. Ancak tüm zorluklara rağmen canla başla çalışan bir başkanınız, sevgi dolu ve üretken bir halkınız var. Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağız. Dayanışmayla bu zor günleri aşacağız. Allah birliğimizi bozmasın, Adıyaman’a sevgilerimizi ve selamlarımızı iletiyorum.”

Protokol kapsamında oyun alanları, ulaşım desteği ve sosyal yaşam alanlarına yönelik projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Kaynak : PHA