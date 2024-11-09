Valilik, tüm vatandaşları ve kurumları bu anlamlı etkinliğe davet etti. Program, Atatürk’e saygı ve anma amacıyla çeşitli törenlerle gerçekleştirilecek.

10 Kasım 2024 Programı:

"Çelenk Sunma Töreni"

Tarih: 10 Kasım 2024, Pazar

Saat: 09.00

Yer: Valilik Önü Atatürk Anıtı

Etkinlikler:

Çelenklerin Sunulması

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

"Anma Programı"

Tarih: 10 Kasım 2024, Pazar

Saat: 09.45

Yer: Adıyaman Valiliği Konferans Salonu

Etkinlikler:

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Günün Anlam ve Önemine İlişkin Konuşmalar

Şiir Okunması

Oratoryo Gösterisi

Kapanış

"10 Kasım: Atatürk’ü Anma Günü ve Önemi"

Her yıl 10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olarak tüm yurtta ve dış temsilciliklerde anma törenleriyle hatırlanıyor. 10 Kasım 1938’de saat 09.05’te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yuman Atatürk, aramızdan ayrılalı bu yıl 86 yıl oldu. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle, Atatürk’e olan sevgi, saygı ve minnet duyguları bir kez daha vurgulanıyor.

"10 Kasım’ın Önemi ve Atatürk’ün Mirası"

10 Kasım, sadece bir yas günü olarak değil, Atatürk'ün fikirlerini, devrimlerini ve mirasını daha derinlemesine anlamak, genç nesillere aktarmak ve Cumhuriyet'in kazanımlarını sahiplenmek için de önemli bir gün olarak kabul ediliyor. Atatürk, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine önderlik etmiş, modern Türkiye'nin temellerini atmış ve ülkedeki çağdaşlaşma hareketlerine yön vermiş bir lider olarak tarihe geçti. "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözleriyle, Cumhuriyet’e ve Türk milletine olan güvenini açıkça ifade etmişti. Onun çizdiği bu yolda yürümek, Türkiye'nin geleceğini şekillendirmek isteyenler için bir rehber niteliği taşıyor.

"10 Kasım Anma Törenleri ve Etkinlikleri"

10 Kasım’da, Atatürk’ü anmak için yurt genelinde ve dış temsilciliklerde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Sabah saat 09.05’te sirenler eşliğinde yapılan saygı duruşu ile başlayan anma törenlerinde, devlet kurumları, okullar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar Atatürk’ün huzurunda saygı duruşunda bulunuyor. Anıtkabir’e gerçekleştirilen ziyaretlerin yanı sıra, okullarda ve diğer resmi kurumlarda düzenlenen etkinliklerle Atatürk’ün düşünceleri, ilkeleri ve Cumhuriyet’in kazanımları hatırlatılıyor. Ayrıca paneller, konferanslar, sergiler ve çeşitli kültürel etkinlikler ile Atatürk’ün Türkiye’nin modernleşme sürecine katkıları anılıyor.

"Atatürk’ün Fikirlerini Anlamak ve Geleceğe Taşımak"

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş bir devlet yapısına kavuşması için büyük fedakârlıklarla mücadele veren Atatürk’ü anmanın ötesinde, onun ilke ve devrimlerinin günümüzde ve gelecekte de yaşatılması için bir farkındalık günü olarak değerlendiriliyor. Atatürk, "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözüyle, her bireyin ülkesine olan sorumluluğunu yerine getirmesini teşvik etmiştir. Cumhuriyet’in ve bağımsızlığın korunması için aynı kararlılıkla çalışmak, bu mirasa sahip çıkmak, Atatürk'ün tüm nesillere bıraktığı en önemli öğretilerden biridir.

Kaynak : PHA