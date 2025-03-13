Mustafa V. Koç Konferans Salonundaki programa, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.
Panelin moderatörlüğünü Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Tuğluk üstlenirken, Üniversite Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Karabulut ve Doç. Dr. Mehmet Sümer konuşmacı olarak yer aldı.
Panelde Mehmet Akif Ersoy’un edebi kimliği, İstiklal Marşı’nın yazılış süreci, madde ve mana âlemi, Mehmet Akif’in şiirlerinde sa’y ve terakki kavramları ele alındı.
Etkinlik sonunda konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edilerek, hatıra fotoğrafı çekildi.
Kaynak : PHA
Kaynak: RSS