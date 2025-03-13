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Panelin moderatörlüğünü Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Tuğluk üstlenirken, Üniversite Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Karabulut ve Doç. Dr. Mehmet Sümer konuşmacı olarak yer aldı.

Mustafa V. Koç Konferans Salonundaki programa, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

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